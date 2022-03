© P. SITTLER/REA Timbres Lequel est le plus ponctuel ?

Les bénévoles de l’association locale (AL) de Vendée se sont livrés à une enquête fin 2021. Leur but : savoir si les délais d’expédition indiqués par La Poste pour chaque catégorie de timbres étaient respectés. Pour cela, ils ont envoyé, depuis différents lieux du département, trois lettres affranchies des trois types de timbres (rouge, vert, gris) vers les locaux de l’AL, à La Roche-sur-Yon. Résultat : La Poste ne tient pas ses engagements. Elle annonce un acheminement d’un jour ouvré pour les rouges, de deux pour les verts et de quatre pour les gris. Or, la durée moyenne respective constatée par les bénévoles s’élève à 3,3 jours ouvrés pour les premiers (seuls 25 % des plis sont arrivés à temps), 3,4 pour les deuxièmes (46 %) et 5,9 pour les derniers (37 %). Alors que les tarifs des timbres ont encore augmenté au 1er janvier 2022, La Poste pourrait veiller à expédier ses courriers dans les délais promis.