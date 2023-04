© Costin79 - stock.adobe.com Bisphénols dans les produits pour bébé et les contenants alimentaires Qu’attend-on pour les interdire ?

Alors que l’Agence Européenne des Aliments (Efsa), alerte ce jour sur le Bisphénol A (BPA), l’UFC-Que Choisir rend publics les résultats inquiétants d’un test publié dans Que Choisir (1) révélant la large présence de bisphénols dans un grand nombre de produits pour bébés et de contenants. Au regard des risques de ces substances chimiques en termes de perturbations endocriniennes et de l’appel de l’Efsa à diminuer drastiquement l’exposition des consommateurs, l’Association exige leur interdiction totale dans les produits du quotidien les plus à risques.

Les bisphénols constituent une famille de substances chimiques largement utilisés pour la fabrication d’objets du quotidien en plastiques (jouets, textiles, revêtement des boîtes de conserve…). Alors que les risques du bisphénol A (BPA) sont largement démontrés, de nombreux autres bisphénols utilisés comme remplaçants du BPA sont fortement suspectés par l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’être également des perturbateurs endocriniens avec des risques potentiels graves pour la santé humaine (fausses couches, dysfonctionnements sexuels et reproductifs, retards cognitifs…). Plus de 10 ans après sa première alerte sur le bisphénol A (BPA), l’UFC-Que Choisir a recherché la présence de ce composé ainsi que d’autres types de bisphénols, dans plus d’une centaine d’emballages alimentaires ou d’objets destinés aux bébés.

Produits pour bébés : des bisphénols dans plus de la moitié des anneaux de dentition

Nos tests révèlent la présence de différents bisphénols dans 6 gourdes et tasses pour bébé sur les 14 testées, ainsi que dans 7 anneaux de dentition sur 12. Ces derniers sont d’autant plus à risque qu’ils peuvent être mastiqués tout au long de la journée par les bébés. Alors que les perturbateurs endocriniens sont plus particulièrement nocifs aux stades précoces du développement des enfants, il est scandaleux que de trop nombreux fabricants n’aient pas encore pris de mesures à la hauteur des potentiels risques induits par ces composés.

Des bisphénols également omniprésents dans des produits du quotidien

La problématique de la présence des bisphénols pour les bébés ne se limite pas aux seuls produits leur étant directement destinés. En effet, la barrière placentaire n’offre au fœtus aucune protection contre ces molécules qui ne doivent pas se retrouver dans les produits alimentaires consommés par la mère. Or comme le prouve notre test, les bisphénols continuent à être largement utilisés dans les vernis plastiques des contenants alimentaires. Aucune des 12 boîtes de conserve et des 11 canettes de soda testées n’est exempte de bisphénols.

Une réglementation totalement obsolète

Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces produits testés ne sont pas forcément non-conformes au regard du cadre légal actuel. Il est vrai que la réglementation européenne est particulièrement laxiste, puisqu’elle se contente d’interdire le BPA pour les seuls produits destinés aux bébés, faisant l’impasse sur les emballages des aliments. Quant à la France, elle a certes élargi l’interdiction du BPA à tous les contenants alimentaires, mais elle autorise, comme l’Europe, tous les autres bisphénols. S’agissant des teneurs maximales autorisées dans les produits, les réglementations autorisent des niveaux de présence significatifs, alors que la capacité des perturbateurs endocriniens d’agir à très faible dose justifierait une interdiction même à l’état de trace.

Enfin, l’accumulation des preuves de leur nocivité milite pour une interdiction globale des bisphénols ou a minima pour l’interdiction des 34 bisphénols dangereux identifiés par l’Agence Européenne des produits chimiques (ECHA). Pourtant, à ce jour seul le BPA est interdit sur pas moins de 148 composés recensés.

Au vu des résultats particulièrement préoccupants de son test et alors que l’Efsa recommande aujourd’hui (2) de diviser par 20 000 l’exposition des consommateurs au BPA, l’UFC-Que Choisir exige que les autorités sanitaires françaises et européennes interdisent toute utilisation des bisphénols dans les emballages alimentaires et les produits destinés aux enfants.

Notes

(1) Étude complète disponible dans le magazine Que Choisir numéro 624 du mois de mai, en kiosques le 20 avril 2023.