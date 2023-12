L’UFC-Que Choisir réclame depuis des années une interdiction par défaut du démarchage téléphonique, canal de prospection commerciale particulièrement intrusif, et l’instauration d’un droit à la tranquillité. Si le cadre législatif a été un peu musclé avec notamment des interdictions sectorielles (rénovation énergétique, formation), le renforcement de la liste d’opposition Bloctel et des sanctions bien plus dissuasives, le harcèlement téléphonique sur fixes mais aussi mobiles continue d’exaspérer 9 Français sur 10.

Dans sa lutte déterminée contre ce fléau, l’UFC-Que Choisir met aujourd’hui en place , grâce à son fonds de dotation financé par les dons des consommateurs, l’outil www.respectemesdatas.fr pour que chacun puisse exiger de son opérateur de téléphonie qu’il ne transfère pas ses données à l’annuaire public ni à ses partenaires, conformément au RGPD.

En effet, nombre d’entreprises de démarchage téléphonique utilisent l’annuaire universel ou public qui contiennent les coordonnées de tous les abonnés téléphoniques, pour pouvoir cibler et réaliser leurs appels. Or, le RGPD retient que les coordonnées des consommateurs ne peuvent être transmises à l’annuaire public que s’ils y ont positivement et activement consenti et ce quel que soit leur mode de téléphonie (fixe ou mobile). Surtout, les consommateurs peuvent à tout moment s’opposer à l’utilisation de leurs données téléphoniques, et ce, en cascade, afin que l’ensemble des opérateurs les ayant successivement traitées et échangées entre eux procèdent, chacun à leur niveau, à leur effacement. L’UFC-Que Choisir entend leur permettre de saisir cette faculté comme moyen de juguler les appels intempestifs et incessants.

L’UFC-Que Choisir invite donc les abonnés téléphoniques à utiliser massivement l’outil respectemesdatas.fr pour purger les fichiers de prospection commerciale de leurs coordonnées. L’association ne manquera pas de suivre la bonne exécution de cette initiative.