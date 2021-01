© shoppydeals.fr Achat en ligne Les méthodes douteuses de Shoppydeals.fr

Non seulement le site de e-commerce Shoppydeals, basé en Angleterre, n’honore pas certaines commandes, mais il va jusqu’à menacer les clients qui osent dénoncer ces agissements sur les forums. Du jamais vu !

Des téléviseurs, des jouets, des objets connectés… Shoppydeals.fr vend de tout et à bon prix. L’ennui, c’est qu’une fois les commandes passées, les articles ne sont pas forcément livrés. Jérôme (1) en a fait les frais il y a quelques mois. Après avoir procédé à un achat sur le site, il reste sans nouvelle de sa commande pendant plusieurs jours. Lorsqu’il demande des explications, le service commercial lui apprend que l’article n’est finalement pas disponible (il est pourtant toujours indiqué comme étant en stock sur le site !) et lui propose d’opter pour un produit similaire, ce qu’il refuse. Shoppydeals consent alors à procéder au remboursement. Sauf qu’un mois plus tard, et malgré ses demandes répétées, Jérôme n’a toujours pas reçu son argent. Il décide alors de raconter sa mésaventure sur plusieurs forums, dont celui de Que Choisir. Et là, surprise ! Dans la foulée, il reçoit de Shoppydeals un long mail l’accusant de dénigrement et le menaçant de poursuites s’il ne retire pas ses messages.

Menaces et intimidation

La méthode n’est pas habituelle, mais visiblement, Shoppydeals s’en est fait une spécialité. Plusieurs autres clients nous ont en effet raconté avoir reçu le même genre de message après avoir raconté leur mésaventure avec Shoppydeals sur des forums. Eux aussi assurent avoir fait l’objet de menaces plus ou moins explicites. Et ce n’est pas tout. À deux reprises, le site a aussi écrit à Que Choisir afin que nous supprimions de notre forum les messages qui, selon lui, nuisaient à son activité. Comme la loi nous y oblige, les messages visés ont été suspendus en attendant que leurs auteurs veuillent bien nous fournir des éléments prouvant qu’ils avaient bien acheté sur Shoppydeals, ce que certains ont fait. Le forum de Que Choisir n’est pas le seul à avoir fait les frais des manœuvres de Shoppydeals. La plateforme d’avis Trustpilot, de son côté, a décidé de clôturer la page dédiée à Shoppydeals après que le site a « menacé de poursuite des contributeurs s’ils ne retiraient pas leurs avis négatifs » et cherché à intimider certains de ses salariés.

Au final, Shoppydeals semble bien plus réactif pour proférer des menaces que pour rembourser les clients qui en font la demande. D’ailleurs, lorsque nous avons demandé à Shoppydeals de s’expliquer sur les problèmes de livraison et les retards de remboursement dénoncés, nous avons nous aussi reçu du site un mail menaçant. Le constat est clair : mieux vaut éviter de commander sur ce site. Si vous avez été victime de ses agissements, n’hésitez pas à adresser à son siège social un courrier recommandé le mettant en demeure de vous rembourser les sommes dues, voire à porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie pour pratiques commerciales trompeuses. L’association locale de l’UFC-Que Choisir la plus proche de chez vous pourra vous soutenir dans vos démarches.

(1) Le prénom a été modifié.