© Adobe Stock "Activité en dehors de Facebook" Comment fonctionne ce nouvel outil

Une nouvelle rubrique est récemment apparue dans les paramètres des comptes Facebook. Baptisée « Activité en dehors de Facebook », elle permet d’accéder à la liste des sites Internet qui lui ont fourni des données vous concernant et de désactiver ces interactions. Cet outil, que Facebook présente comme un gage de transparence, permet surtout d’ouvrir les yeux sur l’échange de données entre géants du Web. Explications et mode d’emploi.

Vous avez lu un article sur Lemonde.fr, acheté un article sur Amazon, consulté les programmes TV sur Molotov, mis une jupe en vente sur Vinted ? Facebook est au courant ! Ce n’est pas nouveau, mais désormais il ne s’en cache plus. Le réseau social vient en effet d’ajouter une rubrique aux paramètres de votre compte, qui permet d’accéder à la liste des entreprises qui lui ont transféré des informations sur vous. Ces informations, les entreprises les ont elles-mêmes récoltées suite à une visite sur leur site Internet ou leur application mobile. Elles sont de différents types : recherche d’un produit, ajout d’un article au panier, simple consultation d’une page, don à une association… Facebook en a besoin pour mieux vous connaître, afin d’afficher des publicités et des contenus ciblés. Le cœur de son business. De leur côté, les sites partenaires s’assurent ainsi une visibilité sur le plus grand réseau social au monde (35 millions d’utilisateurs en France).

Une liste longue comme le bras

La rubrique « Activité en dehors de Facebook » a le mérite d’ouvrir les yeux aux internautes qui, en quelques clics, découvrent – s’ils l’ignoraient – que leur activité quotidienne sur Internet laisse des traces. La liste des sites partenaires de Facebook est sans fin. Tous utilisent en fait des outils professionnels mis en place par le réseau social dans le cadre de son programme « Facebook Business » (la connexion à un site avec vos identifiants Facebook pour éviter de créer de nouveaux identifiants est l’un de ces outils). Pour chaque site, Facebook vous informe désormais du nombre d’interactions qu’il a reçues, mais n’en dit pas vraiment plus. Pour creuser, il faudra télécharger un fichier qui ne vous donnera guère plus que des données un peu abstraites (suite de chiffres identifiant l’information transmise, date, heure…). En revanche, vous pourrez effacer l’historique (ce qui n’empêchera pas Facebook de recevoir les informations de sites visités plus tard). Vous pourrez aussi, assez simplement, faire cesser ces transferts d’information ponctuellement (site par site) ou définitivement. Cette dernière solution est celle à choisir si vous êtes soucieux du respect de votre vie privée et préférez limiter l’exploitation commerciale de vos données.

Activité en dehors de Facebook, mode d’emploi

Depuis un ordinateur

Cliquez sur la petite flèche en haut à droite de Facebook et sélectionnez « Paramètres ».

Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Vos informations Facebook »

Cliquez sur « Activité en dehors de Facebook »

Dans la colonne de droite, vous pourrez supprimer l’historique et gérer les interactions de Facebook avec chacun des sites partenaires.

1. Liste des sites qui envoient des informations à Facebook.

2. Vous pouvez effacer l’historique (ce qui n’empêchera pas les interactions futures).

3. Vous obtiendrez le détail des interactions en téléchargeant un fichier, mais sa lecture est ardue.

4. Cliquez ici pour désactiver les interactions des sites avec Facebook.



Depuis un smartphone Android ou un iPhone

Déroulez le menu (3 traits horizontaux en haut à droite de l’application)

Tout en bas, déroulez « Paramètres et vie privée »

Cliquez sur « Paramètres »

Dans le pavé « Vos informations Facebook », cliquez sur « Activité en dehors de Facebook ».