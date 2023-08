© Beaunitta Van Wyk/peopleimages.c Activité sportive L’aide financière Pass’Sport prolongée

Plusieurs millions de jeunes de 6 à 30 ans peuvent bénéficier d’une aide de 50 € pour une inscription dans un club sportif ou une salle de sport. Ce dispositif, intitulé Pass’Sport, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 et étendu aux étudiants boursiers.

La rentrée s’accompagne bien souvent d’une inscription à un club de sport ou une salle de fitness. Pour réduire le coût de la licence ou de l’abonnement, plusieurs millions de jeunes peuvent bénéficier d’une aide de 50 €. Ce Pass’Sport, lancé en 2021 pour inciter à la pratique sportive au sortir de la crise sanitaire, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

Ses modalités pour la saison 2023-2024 ont été précisées dans un décret du 8 août. Ce dernier a notamment élargi le dispositif aux étudiants boursiers. Sont éligibles plusieurs catégories de jeunes :

les enfants de 6 à 17 ans dont les familles perçoivent l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;

les enfants de 6 à 19 ans dont les familles perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;

les jeunes de 16 à 30 ans bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) ;

les étudiants, jusqu’à 28 ans révolus, qui bénéficient d’une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur, d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ou d’une aide annuelle sous conditions de ressources dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Le Pass'Sport peut être utilisé pour toute adhésion ou prise de licence jusqu’au 31 décembre 2023 dans les associations sportives partenaires du dispositif :

les associations sportives affiliées aux fédérations sportives agréées ;

les associations sportives agréées (qu'elles soient affiliées ou non à une fédération sportive) des quartiers prioritaires de la ville et des territoires labellisés « Cités éducatives » ;

les structures de loisirs sportifs marchands (salles de fitness, salles d’escalade…).

Les bénéficiaires de l'ARS, de l'AEEH ou de l'AAH vont recevoir prochainement un e-mail du ministère des Sports contenant leur code individuel Pass’Sport ou celui de leur enfant. Les étudiants recevront leur code en septembre ou octobre, également par mail. Pour bénéficier de la réduction, il suffit de se rendre dans la structure sportive voulue et de présenter ce code pour obtenir 50 € de déduction immédiate sur les frais d’inscription. Ces structures et associations sportives devront ensuite en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des Sports au plus tard le 31 décembre.

Bon à savoir. Il est possible de cumuler Pass’Sport avec d’autres aides (municipales, départementales ou régionales) visant à encourager la pratique sportive.