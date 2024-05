Lancé par l’administration française il y a quelques années, le portail Mesdroitssociaux.gouv.fr n’est pas encore connu des particuliers. Il permet pourtant, de façon rapide et gratuite, de simuler les aides auxquelles il est possible de prétendre, puis d’en faire la demande directement en ligne.

Et si vous étiez éligible à des aides sans même le savoir ? C’est le ministère de l’Économie et des Finances lui-même qui fait le constat que de nombreuses prestations sociales, de la prime d'activité en passant par le chèque énergie, les aides aux logement, le complément familial ou encore la restauration scolaire, ne sont pas sollicitées par les personnes qui pourraient en bénéficier.

Le portail gratuit Mesdroitssociaux.gouv.fr a été conçu pour favoriser l’identification et la demande des aides publiques auxquelles ont droit les particuliers. 58 aides financières sont aujourd’hui répertoriées sur le site. Ces prestations sociales concernent la famille (allocations familiales, bourses scolaires, etc.), le logement (chèque énergie, logement social, etc.) ou encore la retraite (allocation de solidarité aux personnes âgées, etc.). Un certain nombre d’aides locales (notamment celles mises en place par la mairie de Paris ou de Rennes ou encore par le département d’Eure-et-Loire) sont aussi intégrées à ce service.

Simuler toutes les aides d’un coup

Deux choix s’offrent aux administrés : effectuer une recherche concernant l’ensemble des prestations auxquelles ils ont droit, ou réaliser une simulation thématique (emploi, logement, santé, handicap). Il n’est pas nécessaire de créer un compte ou de s’identifier pour démarrer la demande. Il faut cependant apporter les informations permettant d’établir la situation financière du foyer : composition du foyer (âge, sexe et situation maritale), situation d’emploi ou scolarisation de chacun, code postal, revenu fiscal de référence 2022 du foyer, revenus de chaque conjoint, patrimoine immobilier et épargne.

Le résultat de la simulation est délivré instantanément sur la base des informations renseignées. La liste des aides apparaît avec, lorsque c’est possible, le montant : par exemple « allocation familiale, 73 € par mois », « prime d’activité, 50 € par mois ». Le portail indique que la démarche nécessite une quinzaine de minutes. Si l’on dispose de l’ensemble des informations réclamées sous la main, c’est plus rapide.

Pour aller plus loin

En plus des aides et de leur montant, le site renseigne sur les conditions d’attribution. Et, pour celles et ceux qui le souhaitent, permet de déposer directement sa demande en ligne. Il faudra dans ce cas ouvrir un compte ou s’identifier sur Franceconnect.gouv.fr, le dispositif d’authentification sécurisée de l’administration française.

Le portail permet également de calculer son montant net social. Il s’agit du revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. C’est cette somme qui est à prendre en compte pour le calcul des aides sociales. On peut obtenir une estimation de son montant grâce au simulateur ainsi que le détail des revenus et prestations versés par les employeurs et les organismes sociaux.