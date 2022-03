© mesdroitssociaux.gouv.fr Prime inflation Un site pour les oubliés du dispositif

Les personnes éligibles à l’indemnité inflation, mais qui ne l’ont pas reçue, peuvent désormais en faire la demande sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont concernées.

Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, le gouvernement a mis en place fin 2021 une indemnité inflation d’un montant de 100 €. Elle concerne toutes les personnes de plus de 16 ans résidant en France qui ont perçu entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 une rémunération inférieure à 26 000 € bruts.

Le versement de cette indemnité était automatique. Il a été effectué par les employeurs ou par différents organismes, selon le profil du bénéficiaire (l’Urssaf pour les travailleurs indépendants, la caisse de retraite pour les retraités, le Crous pour les étudiants, etc.). Néanmoins, certaines personnes éligibles n’ont pas touché cette aide. C’est le cas, par exemple, de celles dont l’administration ne disposait pas des coordonnées bancaires, ainsi que de personnes employées à domicile.

Pour ces oubliés, qui seraient « quelques dizaines de milliers » selon le ministère des Comptes publics, il est désormais possible d’en faire la demande en quelques clics sur le portail mesdroitssociaux.gouv.fr. La première connexion se fait à l’aide du numéro de Sécurité sociale.

Ce service permet d'instruire la demande des salariés, agents publics, travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs, artistes auteurs, demandeurs d'emploi, retraités, bénéficiaires de pensions de réversion ou d'invalidité, d'AAH, du RSA et du RSO. « Le service de demande n'est pas encore disponible si vous êtes bénéficiaire uniquement de prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, paternité ou servies au titre d'une incapacité temporaire », est-il précisé. Ces personnes sont invitées à se connecter ultérieurement.

Le nombre de bénéficiaires potentiels de cette aide avait été initialement chiffré à 38 millions de personnes. Début mars, le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt avait annoncé que « 36,7 millions de Français » l’avaient déjà perçue, rappelle l’AFP.

Lancé en 2017, mesdroitssociaux.gouv.fr est un portail universel qui permet à chaque assuré de simuler ses droits sociaux, de découvrir les prestations sociales dont il peut bénéficier, de retrouver rapidement ses organismes de rattachement (santé, retraite, emploi…) et de réaliser des démarches en ligne.