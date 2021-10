© Adobe stock Gaz et électricité Comment se protéger des hausses spectaculaires

En ces temps d’explosion des prix sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité, vous êtes très nombreux à recevoir des avis de hausses de tarif de la part de votre fournisseur et à nous interroger sur la marche à suivre. Nos conseils.

Les temps sont durs pour de nombreux fournisseurs d’énergie qui ne produisent ni gaz ni électricité. Obligés de s’approvisionner sur les marchés de gros, ils subissent de plein fouet l’explosion des prix, qu’ils s’empressent de répercuter sur leurs clients. C’est ainsi que la marque Happ-e d’Engie qui proposait des offres à -10 % sur le prix du kWh hors taxes par rapport au tarif réglementé, il y a encore quelques jours, est subitement devenue hors de prix. Son kWh électrique est passé à 25 centimes TTC en option de base quand le tarif réglementé d’EDF est à 16 centimes ! Idem avec l’heure pleine à 29,7 centimes au lieu de 18,2 et l’heure creuse à 21,4 centimes au lieu de 13,6. Son offre gaz est presque aussi excessive. Happ-e ne fait d’ailleurs que suivre un mouvement quasi général.

Les souscripteurs de l’opération « Énergie moins chère ensemble » organisée par l’UFC-Que Choisir en 2019 commencent à témoigner en masse des propositions tarifaires insensées que leur fait Ekwateur à l’issue de leur contrat. Avec un abonnement plus cher qu’en tarif réglementé, et un kWh beaucoup plus cher, que ce soit en gaz ou en électricité. Par exemple, 24,4 centimes pour l’heure pleine TTC en électricité au lieu de 18,2 en tarif réglementé, et 19,9 centimes l’heure creuse au lieu de 13,6.

D’ailleurs Ekwateur n’est pas le seul à assommer ses clients avec une hausse de prix spectaculaire, c’est devenu une règle de survie pour de nombreux fournisseurs. C’est ainsi qu’un client du fournisseur GreenYellow avait opté pour l’offre d’électricité avec un kWh hors taxes à -10 % en septembre dernier, il vient de recevoir un avis de hausse de 30 %, à la fois sur l’abonnement et le kWh !

Alors que faire ?

Il est inutile de chercher une offre très compétitive dans notre comparateur gaz ou électricité, il n’en existe plus aucune. Actuellement, l’essentiel est de se mettre à l’abri des hausses exponentielles qui vont faire exploser vos factures de chauffage cet hiver.

En électricité, c’est le tarif réglementé d’EDF qui offre la meilleure protection, même s’il augmente de 4 % en février prochain.

En gaz, c’est l’offre classique tarif gaz de Total Énergies. Indexée sur le tarif réglementé, elle est à -5 % sur le KWh hors taxes. Son prix restera stable tout l’hiver puisque le tarif réglementé est bloqué à son niveau actuel. De plus, Total Énergies étant un gros producteur de gaz, il ne risque pas de souffrir de la hausse des prix de gros !

Souscrire en ce moment à une offre gaz à prix fixe serait une grave erreur. En effet, les prix étant à leur plus haut historique, ils ne peuvent que baisser à moyen terme, sans doute à l’été 2022.

Comment procéder ?

Les règles du marché de l’énergie sont spécifiques. Si vous êtes en contrat à prix fixe sur une durée déterminée, cette durée n’engage que le fournisseur. Vous pouvez le quitter à tout moment sans aucune pénalité. De plus, le changement de fournisseur est gratuit. Vous n’avez même pas à informer votre fournisseur actuel, juste à choisir le nouveau. Une fois que vous l’avez contacté, c’est lui qui s’occupe du changement. À titre de précaution, Que Choisir recommande de faire son relevé de compteur juste avant le changement.

Ceci dit, si votre offre actuelle à prix fixe est inférieure au tarif réglementé d’EDF ou à l’offre gaz classique de Total Énergies, conservez-la jusqu’à la fin de votre contrat avant de changer. Ce conseil s’adresse notamment aux souscripteurs des offres « Énergie moins chère ensemble » 2019, qui disposent d’un tarif ultra-compétitif.