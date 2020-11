© Yakobchuk Olena - stock.adobe.com Alimentation des enfants De nouvelles recommandations officielles

Aliments à privilégier ou à limiter, taille des portions... Sur la base d'un important travail scientifique, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) vient de dévoiler ses nouvelles préconisations concernant l'alimentation des enfants de la naissance à 17 ans.

Pas de révolution en vue dans les assiettes des enfants. Les nouveaux repères alimentaires pour les enfants et adolescents dévoilés par le Haut conseil de santé publique (HCSP) ne sont pas très éloignés des précédents. Mais quelques changements intéressants restent malgré tout à noter.

Le HCSP précise par exemple pour la première fois qu'une alimentation végétalienne (sans viande, lait, œuf, poisson...) n’est pas adaptée à l’alimentation de l’enfant « avant 1 an, voire 3 ans ». Les experts alertent également sur le remplacement des laits infantiles et des laits de croissance par des boissons végétales avant 1 an, et ajoutent qu'un « suivi médical et/ou diététique est nécessaire dans le cas d’allaitement par une mère suivant un régime végétalien ».

Diversifier plus tôt

Un autre changement significatif est lié à la diversification de l'alimentation des bébés. Le HCSP préconise à présent de démarrer tôt cette diversification, soit entre 4 et 6 mois, et d'y inclure une grande variété d'aliments (y compris viande, œufs et poisson). Exit la préconisation d'attendre plusieurs jours entre chaque nouvel aliment : plusieurs produits nouveaux peuvent être introduits concomitamment dans les repas. Même les allergènes alimentaires majeurs, tels que les produits laitiers, l’œuf et l’arachide, doivent être introduits sans tarder, que l’enfant soit à risque d’allergie ou non. Les textures complexes (avec des morceaux plus ou moins durs) doivent quant à elles être introduites « entre 8 et 10 mois (et dans tous les cas avant 12 mois) », écrivent les experts.

© HCSP Repères d’introduction des aliments chez les enfants de la naissance jusqu’à 36 mois, selon le HCSP.

Enfants et adultes : points communs et différences

Les tailles des portions ont également été précisées (voir ci-dessous), car « nous avons noté qu'il s'agissait d'un sujet d'inquiétude pour les parents », explique Chantal Julia, médecin chercheur en épidémiologie nutritionnelle, qui a participé à l'élaboration de ces recommandations. Même si ces repères ne constituent pas des règles absolues : le HCSP précise qu'il est important de « laisser l’enfant manger raisonnablement à satiété, et ne pas le forcer à terminer son assiette ».

Taille moyenne des portions recommandées pour les enfants et adolescents :

Entre 3 et 6 ans : environ la moitié de la portion d'un adulte.

Entre 7 et 10 ans : environ un tiers plus faible que la portion d'un adulte.

Au début de l’adolescence : équivalente à celle d'un adulte.

Période de croissance entre 15 et 17 ans : supérieure à celle d'un adulte.

Mais si les quantités sont variables, la qualité du régime alimentaire recommandé aux enfants reste très proche de celle du régime des adultes (voir ci-dessous). On retrouve d'ailleurs dans ces repères alimentaires les mêmes nouveautés que dans les dernières recommandations faites aux adultes, telles que l'encouragement à limiter la consommation de produits grillés et la recommandation de privilégier des aliments bruts, non transformés et cultivés selon des modes de production diminuant l’exposition aux pesticides (bio, notamment) pour les fruits et légumes, les légumineuses et les produits céréaliers complets.