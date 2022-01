© Adobe Stock Allocations Le calendrier 2022 de la Caf

Comme tous les ans, la Caisse d’allocations familiales établit un échéancier de ses prestations, qui font l’objet d’un paiement mensuel à date fixe.

La Caisse d’allocations familiales (Caf) met en place chaque année un calendrier des versements d’allocations qu’elle effectue auprès de ses bénéficiaires. Les allocations familiales, la prime d’activité, le RSA ou les aides au logement – pour n’en citer que quelques-unes – sont réglées une fois par mois.

Exonérées d’impôt, ces prestations sociales sont évaluées selon la situation familiale et les revenus des allocataires. Le versement est prévu le 5 de chaque mois, correspondant au montant calculé pour le mois précédent. Cette date est décalée si le 5 tombe un dimanche ou un jour férié. En 2022, les virements seront réalisés un ou deux jours plus tôt, mais jamais plus tard. La somme arrive sur le compte dans les jours qui suivent, en fonction du délai de traitement des banques. Les allocations du mois de décembre 2021 ont, normalement, déjà été perçues.

Le calendrier 2022 s’établit ainsi :