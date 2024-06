Longtemps, les choses ont été binaires pour l’angine : si elle est virale, on ne prend pas d’antibiotiques ; si elle est bactérienne, on prend des antibiotiques. Ce message simple avait l’avantage de corriger une mauvaise habitude qui consistait à donner systématiquement des antibiotiques pour toutes les angines alors que la majorité sont provoquées par des virus. Seules les angines bactériennes, pour lesquelles un test de détection rapide est réalisé par le médecin ou le pharmacien avec un prélèvement dans la gorge, devaient recevoir des antibiotiques. Mais le caractère systématique de cette prescription est aujourd’hui remis en cause, comme le souligne le Collège national des généralistes enseignants dans un avis publié en mai 2024.

En effet, un grand nombre d’angines bactériennes, provoquées par le streptocoque A, guérissent aussi bien toutes seules. L’infection est « spontanément résolutive », expliquent les médecins. Dans 85 % des cas, la douleur disparaît naturellement en 7 jours. Les antibiotiques n’accélèrent la guérison qu’à la marge : ils réduisent l’intensité des maux de gorge au 3e jour mais n’ont pas d’effet sur la durée de la fièvre.

Les antibiotiques sont aussi donnés dans l’optique de réduire d’éventuelles complications comme le phlegmon (abcès au niveau des amygdales) ou le très grave rhumatisme articulaire aigu. Mais ces complications sont devenues rares, voire exceptionnelles en Europe, et ne constituent pas un motif suffisant de prescription. Enfin, l’idée que les antibiotiques diminueraient la contagiosité est souvent avancée, ils auraient donc un intérêt collectif. Mais ce n’est pas complètement prouvé.

Effets indésirables des antibiotiques

En l’absence de bénéfice évident en matière de guérison, de prévention ou de santé publique, est-il vraiment nécessaire de prendre systématiquement des antibiotiques en cas d’angine bactérienne ? La question se pose d’autant plus que cette prise n’est pas anodine mais expose à des effets indésirables non négligeables : antibiorésistance, diarrhées, mycoses…

Les autorités sanitaires belges ont par exemple répondu par la négative. Dans la même logique, les recommandations écossaises déconseillent de faire un test de détection de l’angine bactérienne. En France, le Collège national des généralistes enseignants suggère de réserver les antibiotiques à des cas particuliers, quand les symptômes sont difficiles à supporter par exemple ou quand il y a un risque de forme grave chez la personne malade ou dans son entourage. Il demande que de nouveaux essais cliniques soient « rapidement menés pour répondre aux interrogations sur la balance bénéfice/risque des antibiotiques dans l’angine ».