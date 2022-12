Le thermomètre est un dispositif médical indispensable pour détecter et suivre l’évolution d’une fièvre. Les thermomètres à mercure ont laissé la place à des thermomètres numériques. Qu’il soit à infrarouge pour une utilisation frontale ou auriculaire, ou à insertion pour une mesure rectale, buccale ou axillaire, le thermomètre doit être fiable. 17 thermomètres de chaînes à petit prix (Hema) et de marques reconnues dans le secteur de la santé (Omron, Braun, Beurer…) ou de la puériculture (Béaba, Chicco, Terraillon) ont été passés au banc d’essai. Nous nous sommes assurés qu’ils mesuraient la température de manière précise et reproductible pour éviter toute erreur de diagnostic. Un panel d’adultes accompagnés de leur enfant ont évalué la facilité d’emploi.