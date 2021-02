© enjoys25 - stock.adobe.com Application Signal Non, vous n’avez pas gagné un iPhone !

Le succès soudain de la messagerie Signal attise l’appétit des escrocs. Depuis quelques jours, une grossière tentative de phishing tourne sur l’application avec, à la clé, un iPhone 12 Pro à empocher. Ne tombez pas dans le panneau !

Au cours des dernières semaines, suite à la polémique sur la politique de confidentialité de WhatsApp, des centaines de milliers d’utilisateurs se sont rués sur l’application de messagerie Signal. Réputée pour son exigence concernant la sécurisation des échanges, elle a accueilli à bras ouverts les consommateurs choqués par l’opacité des échanges d’informations de WhatsApp avec Facebook, sa maison mère. Visiblement, Signal a aussi accueilli des escrocs.

Depuis quelques jours en effet, une tentative de phishing tourne sur l’application. Camouflée dans un message prétendant provenir d’Amazon, cette arnaque informe l’utilisateur que l’abonnement à son compte de fidélité Amazon Prime a été « récompensé » et qu’un iPhone 12 Pro lui est réservé. Évidemment, pour l’obtenir, il faut cliquer sur un lien Internet qui met immédiatement sur la piste du phishing : l’adresse, qui n’a aucun rapport avec Amazon (kiwimatcha.icu/M7kqq dans notre exemple) n’est même pas dissimulée. Pas plus que le numéro de l’expéditeur, dont l’indicatif +84 semble indiquer une arnaque en provenance du Vietnam. Le lien pointe vers une page Internet aux couleurs d’Amazon, qui nous informe finalement avoir été sélectionné pour une enquête, à la suite de laquelle on « pourra » recevoir un « prix fantastique ». L’iPhone 12 Pro n’est plus acquis, dommage… Et il faut faire vite : l’utilisateur berné dispose de moins de 1 min 30 pour participer ! Sur cette page, on lit finalement que cette enquête « vise à améliorer le service pour les utilisateurs » et que 10 utilisateurs remporteront un iPhone 12 Pro.

« L’identité d’Amazon est régulièrement usurpée par des escrocs pour des tentatives de phishing par téléphone, e-mail ou SMS. Sur Signal, c’est une première ! Nous allons immédiatement répertorier cette arnaque parmi les dizaines d’autres », explique un porte-parole d’Amazon, qui rappelle qu’une page dédiée (1) sur son site permet de signaler ces arnaques et de reconnaître les communications provenant réellement d’Amazon.

Des tentatives de phishing et d’autres arnaques en tout genre, Que Choisir en dénonce régulièrement : il en apparaît chaque jour au gré de l’actualité. La crise sanitaire n’a pas échappé au phénomène. Soyez vigilants !

Une notification de l’application Signal prévient de l’arrivée d’un message provenant d’un numéro inconnu et promettant un iPhone 12 Pro à l’heureux élu.

Dans l’appli Signal, l’expéditeur se fait passer pour Amazon en détournant le logo du webmarchand.

Le lien pointe vers une page aux couleurs d’Amazon, où l’on apprend finalement qu’il faut participer à une enquête et que seules 10 personnes seront tirées au sort pour remporter l’iPhone promis.

Plus bas sur la page, de faux commentaires laissent entendre que certains ont bel et bien reçu un iPhone 12 Pro. C’est évidemment faux !

(1) La page d’aide d’Amazon.