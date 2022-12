© AdobeStock Arnaque au faux support technique Un important réseau démantelé

Les services de police ont interpellé 7 personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau de grande ampleur visant à extorquer de l’argent aux internautes en leur faisant croire que leur ordinateur était bloqué. 4 000 victimes au moins seraient concernées.

Chaque année, des milliers d’internautes tombent dans le piège de l’arnaque au faux support informatique. Alors qu’ils surfent sur Internet apparaît à l’écran un message inquiétant indiquant que leur ordinateur est vérolé. Pour résoudre le problème, ils sont invités à appeler un numéro de téléphone. Ceux qui le composent tombent sur un pseudo-technicien qui leur indique pouvoir tout remettre en ordre à condition qu’ils payent une somme s’élevant à plusieurs centaines d’euros. Sauf que rien n’est vrai. Le virus, le message, le technicien… tout a été créé par des escrocs dans l’unique but de soutirer de l’argent.

Après des mois d’enquête, plusieurs directions territoriales de police judiciaire (DTPJ), dont celle de Montpellier, ont démantelé l’un de ces réseaux. Au total, 7 personnes ont été arrêtées à Perpignan (66), au Puy-en-Velay (43), à Istres et à Martigues (13) ainsi qu’en région parisienne. Elles sont soupçonnées d’avoir, par l’intermédiaire de deux sociétés basées à Montpellier et à Saint-Dié-des-Vosges, extorqué à des milliers d’internautes des sommes allant de quelques centaines à 1 800 € après les avoir incités à appeler un centre d’appel basé en Tunisie. Les escrocs sont même allés jusqu’à recontacter ultérieurement certaines victimes en se faisant passer pour un service censé leur permettre de récupérer l’argent qu’on leur avait volé. Ceux qui ont transmis leur relevé d'identité bancaire (RIB) se sont certainement fait extorquer une seconde fois.

Six des sept personnes interpellées ont été mises en examen pour escroquerie, tentative d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions liées au système de traitement automatisé des données et blanchiment d'escroquerie en bande organisée. Trois ont été mises en détention provisoire et trois autres placées sous contrôle judiciaire.

Ne donnez jamais suite à ce genre de message

Le préjudice est énorme. En seulement 4 mois d’activité, à elle seule, une des deux sociétés incriminées aurait réussi à récolter 1,2 million d’euros. Or, les mêmes escrocs ont créé d’autres sociétés, spécialisées elles aussi dans l’arnaque au faux support technique ou dans d’autres domaines, comme l’isolation à 1 € ou le compte personnel de formation (CPF).

Si l’enquête se poursuit et qu’un procès aura certainement lieu un jour, les victimes risquent malheureusement de ne jamais revoir leur argent. La meilleure solution est donc de déjouer ce type d’arnaque, notamment en ne donnant jamais suite aux messages alarmants s’affichant sur son écran, même lorsque l’ordinateur semble bloqué et qu’une société se disant « agréée par Microsoft » propose ses services. En général, redémarrer son ordinateur suffit pour que tout rentre dans l’ordre. Au moindre doute, contactez un réparateur à côté de chez vous et rendez-vous sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, dont l’UFC-Que Choisir est membre, pour plus d’informations.