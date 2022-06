© Olivier Le Moal - stock.adobe.co Arnaque au CPF La Caisse des dépôts dispense ses préconisations

Les fraudes liées au compte personnel de formation (CPF) continuent de sévir. La Caisse des dépôts, l’institution financière gestionnaire de ce dispositif, mène une campagne de sensibilisation et prodigue des conseils.

L’arnaque au compte personnel de formation (CPF) continue de sévir. Ce dispositif permet d’acquérir des droits et financements à des formations. La Caisse des dépôts en est la gestionnaire ; elle constate « une baisse croissante et durable des signalements » de victimes (1 892 signalements en janvier 2021, contre 251 en mai 2022). À ce jour, elle a déposé plainte contre une trentaine d’organismes et en a déréférencé 200 depuis la naissance du CPF, en 2019.

Mais il faut rester vigilant, vu le phénomène de grande ampleur que représentent ces pratiques illicites ou pour le moins discutables. La Caisse des dépôts continue de mener une campagne de sensibilisation auprès du grand public (sur son site Internet et les réseaux sociaux, dans les médias), notamment contre le démarchage agressif ou abusif.

Des procédés lambda

« Les arnaques au CPF relèvent de la mécanique générale, il n’y a pas de spécificité », souligne Laurent Durain, directeur de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des dépôts. Phishing, extorsion d’argent, chantage… les procédés sont certes multiples mais identiques aux techniques rencontrées dans d’autres domaines. Le droit à la formation représente un appât supplémentaire. Une fois que les démarcheurs sont parvenus à vous convaincre de souscrire à l’une de leurs offres, ils empochent l’argent disponible via votre CPF. Vous ne perdez pas d’argent mais le montant dont vous bénéficiez sur votre compte est écumé. Parfois, il s’agit d’une pure escroquerie, sans aucun apprentissage dispensé ; d’autres fois, la formation est délivrée mais ne correspond pas à ce qui était annoncé, en termes de contenu ou de qualité.

« Nous devons continuer de lutter contre une idée reçue : la formation ne se prescrit pas, ajoute Laurent Durain. C’est le stagiaire qui sait ce dont il a besoin. Il peut se faire accompagner par un opérateur du Conseil en évolution professionnelle (CEP) pour choisir, cette démarche est gratuite. » Ces conseils visent à prémunir les détenteurs de CPF contre les pratiques d’organismes frauduleux, qui insistent durant de longues minutes au téléphone dans l’espoir de faire valider un programme et son paiement à leur interlocuteur. Certains n’hésitent pas à les inscrire à leur place, parfois à leur insu.

Éviter l’arnaque au CPF

Quelques bonnes pratiques vous permettront de déjouer les pièges ou abus.

Prenez le temps de réfléchir, et de choisir. Les commerciaux qui vous pressent de vous décider en vous faisant croire que vos droits vont s’éteindre de façon imminente mentent.

Avant de cibler une formation précise, demandez un devis à plusieurs organismes, afin de repérer une offre malhonnête ou trop belle pour être vraie.

Ne communiquez jamais vos informations personnelles (identifiants, coordonnées bancaires…) par téléphone ou sur Internet, encore moins à des personnes que vous ne connaissez pas.

En cas de doute sur une proposition de formation que vous recevez, par e-mail, téléphone ou SMS, faites des recherches par vous-même : trouvez des avis en ligne, sur l’organisme, rendez-vous sur votre compte CPF pour connaître vos droits et demander des renseignements.

Si vous vous êtes fait piéger, signalez l’escroquerie sur le site de la Caisse des dépôts (1). Déposez plainte et faites opposition sur votre carte bancaire en cas de vol de données de paiement.

Attention, le remboursement de la formation incriminée par la Caisse des dépôts n’est pas automatique. Si l’escroquerie est avérée, votre compte sera recrédité. En revanche, si vous avez par exemple accepté de recevoir un cadeau (un iPad, par exemple) à la fin d’un programme, même si ce dernier ne correspondait pas à ce que vous attendiez, vous serez considéré comme responsable, et votre compte ne sera pas réalimenté.

(1) Sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/sites/default/files/2022-04/Formulaire%20de%20signalement-mars%202022.pdf