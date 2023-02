© AdobeStock Arnaque aux livrets bancaires Le site de Que Choisir falsifié

Quechoisir.org est victime d’usurpation d’identité. Les escrocs utilisent l’interface de notre site web, mais aussi celle d’un comparatif de livrets bancaires, pour aspirer vos données personnelles.

Décidément, l’image de l’UFC-Que Choisir a la cote auprès des pirates informatiques. Après l’utilisation d’une capture d’écran de notre vidéo sur le Monsieur Cuisine Smart, des escrocs falsifient désormais Quechoisir.org. Via un e-mail envoyé depuis l’adresse ufcquechoisir@ufcquechoisir.space – inventée de toute pièce –, vous êtes invité à vous rendre sur le site Epargne.quechosir.fr. Il faut avoir l’œil pour remarquer que les personnes malveillantes à l’origine de cette url ont usé d’une technique de « typosquatting », qui consiste à modifier très légèrement une url (ici, retrait du premier « i » à « choisir ») afin d’usurper l’identité de son propriétaire. Méfiance donc, tout est faux, il s’agit d’une arnaque.

Faux comparatif bancaire

Après avoir cliqué, la page sur laquelle vous atterrissez présente la nomenclature de notre site Internet, certains liens renvoyant même vers notre vrai site ! De quoi s’y perdre. En revanche, la liste de solutions d’épargne affichée au centre, titrée « Livret : le comparatif des offres sur les meilleurs livrets bancaires » est une pure fiction. Enfin, presque. Car cette fois, c’est l’identité visuelle d’un comparatif disponible sur Moneyvox.fr qui est reprise.

Le faux site de Quechoisir.org adopte la maquette et la présentation du vrai.

Une fenêtre pop-up apparaît après quelques secondes de connexion, ou bien si vous cliquez sur l’un des boutons « Voire l’offre » (sic). L’encart vous indique qu’en remplissant un formulaire, vous pourrez recevoir une « prime de 300 € ». Il vous est demandé de renseigner votre nom, numéro de téléphone et e-mail. Nous n’avons pas reçu de courriel à la suite du test que nous avons effectué. En revanche, quelques heures plus tard, un homme a cherché à nous joindre par téléphone. Nous n’avons pas pu terminer la conversation téléphonique et savoir ce qu’il avait à proposer. Mais il y a fort à parier qu’il s’agissait de placements juteux ou de gains alléchants… frauduleux. En plus de cela, les aigrefins peuvent aussi aspirer les données de leurs victimes, qui seront possiblement réutilisées dans un second temps (envoi de nouvelles arnaques par SMS ou par messagerie électronique, usurpation d’identité…).

Cette fenêtre promettant 300 € de prime s’affiche après quelques secondes de connexion.

L’UFC-Que Choisir, rapidement alertée par un consommateur, a fait le nécessaire afin que ce site soit désactivé au plus vite.