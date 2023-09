© Adobe Stock Arnaque Et maintenant le faux tueur à gages

Vous avez été destinataire d’un message provenant d’un homme menaçant de vous faire la peau si vous ne lui remettez pas une somme d’argent ? Pas de panique. Vous pouvez supprimer le message et dormir tranquille.

Depuis quelques mois, des internautes reçoivent d’étranges e-mails d’une personne se présentant comme un tueur à gages. Dans son courrier, celui-ci assure avoir été missionné par une tierce personne pour leur faire du mal. Avec un ton particulièrement menaçant, l’homme assure disposer d’informations sur les habitudes quotidiennes du destinataire, lui permettant de le retrouver facilement afin de passer à l’acte. Selon les cas, le tueur dit s’appeler Death Angel (l’ange de la mort), Kill ou encore Masquek77. Il va même parfois jusqu’à décrire son mode opératoire (« en vous administrant un puissant poison » ou « en vous éclaboussant à l’azote »). Il dit surtout être prêt à passer à l’acte à tout moment.

Mais l’homme explique aussi avoir découvert, au cours de ses recherches, que sa potentielle victime était en réalité une « bonne personne » qui ne méritait pas le châtiment demandé et, dans sa grande bonté, lui offre la possibilité de l’épargner contre une somme d’argent. Il suffit pour cela de prendre contact avec lui par mail dans les 48 heures et de suivre ses instructions. Dans ce cas, il pourra même fournir le nom du commanditaire et les raisons l’ayant poussé à vouloir sa peau.

La peur pour convaincre de payer

Ce message est évidemment une arnaque. Aucun tueur à gages ni aucun commanditaire ne se cache derrière cet e-mail, juste un escroc tentant, par la peur, de soutirer de l’argent à un maximum de victimes, comme d’autres tentent de le faire en se faisant passer pour des pirates informatiques (chantage à la webcam) ou des policiers (arnaque à la Brigade des mineurs).

La plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, qui a donné l’alerte, conseille de ne pas répondre et encore moins de verser de l’argent. À la place, mieux vaut transmettre le message à Signal-spam et signaler la tentative d’extorsion de fonds sur la plateforme gouvernementale Internet-signalement.gouv.fr. Ceux qui ont déjà payé peuvent contacter leur banque afin qu’elle tente d’annuler la transaction et porter plainte au commissariat, à la gendarmerie ou directement par écrit auprès du procureur de la République. Les chances de récupérer son argent s’avèrent toutefois bien minces.