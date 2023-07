© Patrick Allard/Réa Arnaques Au tour des cartes de fidélité

Une nouvelle arnaque sévit depuis plusieurs mois : les escrocs piratent des cartes de fidélité Carrefour équipés de cagnottes afin d'effectuer des achats frauduleux.

Non contents de siphonner les coordonnées bancaires des consommateurs, les escrocs s'en prennent désormais aux cartes de fidélité. Celle de Carrefour, dotée d'une cagnotte qui s'alimente en euros au fur et à mesure des passages en caisse, semble une cible privilégiée de cette nouvelle arnaque. Les malfrats usent de méthodes d'escroquerie classiques pour se procurer des identifiants clients et des mots de passe à travers différentes ruses : faux e-mail ( phishing , ou hameçonnage), piratage…

Une fois ces données en leur possession, ils enregistrent la carte sur leur smartphone, comme si elle leur appartenait, via l'appli de l'enseigne. Ils procèdent ensuite à des achats frauduleux dans un Carrefour, parfois à des centaines de kilomètres de magasin de la victime. Au moment de payer, il leur suffit de présenter la carte virtuelle et de renseigner le code secret piraté pour valider la transaction.

Madame G. en a fait les frais récemment. En magasin, voulant utiliser son solde de 71,28 € pour effectuer ses emplettes, elle se rend compte que son crédit est à zéro. Après vérification, elle apprend que deux paiements ont été réalisés, l'un de 19,09 €, l'autre de 52,19 €, à Paris, où elle ne met jamais les pieds ! Carrefour lui a remboursé ces deux sommes, même si la consommatrice a dû faire appel à l' une de nos associations locales pour se faire entendre dans les meilleurs délais.

Carrefour met en garde les consommateurs

Des témoignages comme celui-ci fleurissent sur Internet depuis quelques mois, avec des quantités atteignant parfois plusieurs centaines d'euros. Le géant de la grande distribution a lancé une campagne de prévention à l'égard de ses clients, via un e-mail rappelant les bons réflexes à adopter : changer régulièrement de mot de passe mais aussi choisir un code secret solide (évitez à tout prix votre date de naissance). Ainsi, les pirates auront beaucoup plus de difficultés à déchiffrer vos informations.