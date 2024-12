L’audit énergétique va plus loin que le diagnostic de performance énergétique (DPE) dans l’évaluation de la performance énergétique des logements, il est donc forcément plus cher. Une étude réalisée à partir d’un millier de devis en ligne partout en France arrive à un tarif moyen de 754 €… avec de fortes disparités d’un département à l’autre.

Petit à petit, l’audit énergétique fait son trou en France, bien aidé par les pouvoirs publics qui le rendent obligatoire dans de plus en plus de configurations. Ce document, proche du diagnostic de performance énergétique (DPE), consiste à réaliser un état des lieux de la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment, en particulier d’un logement. Mais l’audit énergétique est plus complet et va plus loin en détaillant des scénarios de travaux qui permettront d’améliorer la performance énergétique de la résidence.

Depuis avril 2023, un audit énergétique doit obligatoirement être joint à l’acte de vente d’une « passoire énergétique » (biens classés F et G au DPE). La mesure s’étendra aux logements classés E à partir de janvier 2025. L’audit est aussi une pièce à fournir pour entrer sur le parcours MaPrimeRenov’accompagné, principale aide publique à la rénovation énergétique, qui cible les rénovations d’ampleur, cumule plusieurs types de travaux et fait gagner au moins 2 classes au DPE.

Toutefois, cet audit énergétique n’est pas donné, en particulier suivant l’endroit où vous habitez. En novembre, Kiwidiag, l’une des plateformes qui met en relation particuliers et professionnels diagnostiqueurs partout en France (en prenant une commission), a relevé 1 094 prix d’audits énergétiques proposés par des professionnels certifiés partout en France. Pour son étude, Kiwidiag a réalisé des devis en ligne sur sa plateforme mais aussi sur deux autres concurrentes : Allodiag et Diagmanter.

Du simple au double

Le prix moyen de cette analyse s’élève à 754,12 € pour une maison individuelle d’une superficie comprise entre 90 et 120 m2, choisie comme référence pour cette étude. La surface du bien audité est l’un des facteurs qui font varier le prix du diagnostic. Sa géolocalisation aussi… et même surtout. C’est le principal constat de l’étude : les prix moyens des audits varient du simple au double d’un département à l’autre. De 513 € dans l’Aisne, ils grimpent à 1 270 € dans la Creuse. On est aussi au-dessus des 1 000 € dans l’Indre (1 219 €), le Calvados (1 009 €) et le Lot-et-Garonne (1 006 €).

Jeremy Pensieri, cofondateur de Kiwidiag et auteur de l’étude, explique principalement ce différentiel par la densité locale de professionnels certifiés pour réaliser ces audits. En clair, « les départements où il y en a peu (12 en Creuse, par exemple) ont souvent un prix au-dessus de la moyenne », constate-t-il. Inversement, en Île-de-France par exemple, où le nombre d’auditeurs certifiés est plus important (99 dans les Yvelines, par exemple), l’audit est en moyenne moins onéreux (527 € toujours dans les Yvelines).

Cette incidence du nombre de professionnels certifiés dans une région vaut aussi pour les DPE, mais elle est sans doute plus marquée pour les audits énergétiques qu’un nombre restreint de professionnels est habilité à réaliser. « Il s’agit d’architectes ayant suivi une formation dédiée, ou de bureaux d’étude technique et de diagnostiqueurs immobiliers, mais seulement après avoir passé des certifications spécifiques », rappelle Jeremy Pensieri. Dans son observatoire des DPE, l’Ademe liste les annuaires où trouver ces professionnels et vérifier leurs certifications.

Il y a tout de même des contre-exemples dans l’étude de Kiwidiag. Dans les deux sens. Ainsi, le Calvados, où les prix sont très élevés, compte pourtant 54 professionnels certifiés pour faire des audits. La Lozère n’en compte que 12 et le prix moyen ne flambe pas pour autant (543 €).

Des hausses à venir ?

La vraie question est de savoir comment les tarifs évolueront dans les mois prochains. Il y a un an tout juste, dans une étude de prix similaires à celle qu’elle publie aujourd’hui, mais sur les DPE, Kiwidiag trouvait des prix moyens de 172,23 € pour un appartement 3 pièces entre 60 et 90 m2 et de 190,97 € pour une maison de 90-120 m2. Depuis, ces prix ont augmenté en moyenne de 15 %, les diagnostiqueurs justifiant cette hausse par l’entrée en vigueur, en juillet dernier, de nouvelles réglementations renforçant les compétences qui leur sont demandées. « La formation est plus poussée, les contrôles sont renforcés, le renouvellement de certification plus régulier, détaillait pour Que Choisir Yannick Ainouche, président de la CDI-Fnaim, fédération professionnelle de diagnostiqueurs. Ces changements positifs ont néanmoins un impact financier pour les diagnostiqueurs. »

Pour l’audit, les prix restent pour l’instant stables. Mais l’obligation, à partir du 1er janvier, de réaliser un audit énergétique dans le cadre de la vente d’un bien classé E (et non plus seulement F et G comme aujourd’hui) augmentera forcément la demande pour de tels diagnostics. Avec le risque que les prix fassent de même, en particulier dans les départements qui comptent le moins de professionnels certifiés.