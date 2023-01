© Adobe Stock Banque postale Des frais d’autorisation de découvert qui irritent

Une nouvelle ligne tarifaire est apparue sur les conventions de compte de la Banque postale : des frais de dossier de 6 € pour découvert autorisé. Sont-ils légaux et peut-on les refuser ?

De nombreux clients de la Banque postale se sont émus ces derniers mois du prélèvement d’office de 6 € pour gestion d’autorisation de découvert. Alors même qu’ils n’avaient pas effectué la demande de ce service et que, pour nombre d’entre eux, ils ne sont jamais à découvert. Certains dénoncent même « une vente forcée », à l’instar de Daniel L. qui, prévenu, fin octobre 2021, de la mise en place de ce service, a immédiatement écrit à son agence pour le refuser. « Malgré cela, j’ai été prélevé des 6 € », déplore-t-il.

La Banque postale a effectivement mis en place en 2022 des frais de gestion d’autorisation de découvert de 6 € par an. Ces frais s’ajoutent bien sûr aux agios qui sont toujours calculés sur les sommes débitrices. La banque indique que « les clients ont été informés de ces frais à plusieurs reprises dès 2021 lors de l’envoi de notre brochure tarifaire 2022 ainsi que dans leur espace banque en ligne ».

Il ne s’agit pas vraiment d’une innovation. La faculté de disposer d’un découvert autorisé est déjà proposée dans de nombreux autres réseaux bancaires. Cela permet de présenter un solde négatif selon un montant et une durée préalablement autorisés par la banque ; et s’apparente à un crédit comportant un montant autorisé, un taux d’intérêt, et un délai de remboursement. Le coût du nouveau service mis en place par la Banque postale n’a rien non plus d’exceptionnel. La moitié environ des établissements bancaires proposent ce service gratuitement (par exemple des caisses du Crédit agricole). Pour les autres, la facture s’échelonne de quelques euros à quelques dizaines d’euros. À la Banque populaire, par exemple, les frais de dossier de découvert autorisé sont gratuits en deçà de 30 jours, mais de 50 € ensuite. À la BNP, ils tournent autour de 60 € ou sont intégrés dans un pack bancaire. À la Banque postale, les nouveaux frais ne sont jamais intégrés dans un pack.

Abaisser son montant de découvert autorisé

L’erreur de la Banque postale serait donc plutôt de ne pas avoir clairement informé ses clients de la possibilité de décliner le service. En effet celui-ci n’est pas facturé aux clients qui choisissent d’abaisser leur niveau d’autorisation de découvert en dessous de 300 €. La banque nous l’a clairement précisé : « Le client peut à tout moment depuis son application bancaire ou sa Banque en ligne effectuer la modification de son plafond de découvert, et l’abaisser sous le seuil des 300 € (280 par exemple). »

Concrètement, il faut se rendre dans l’onglet « comptes et cartes » et sélectionner la fonction « modification du plafond de l’autorisation de découvert ». On peut regretter l'absence de réaction de la banque qui, à réception du courrier, aurait pu indiquer à ses clients la procédure pour renoncer à l’autorisation de découvert payante.

À noter que si le client abaisse son autorisation en-deçà de 300 €, il ne sera pas facturé l’année prochaine pour ce service. Concernant les 6 € déjà prélevés au titre de cette année, un geste commercial peut être octroyé par la banque. Enfin, à savoir, le nouveau service (et donc les frais de dossier) ne s’applique pas aux clientèles jeunes de moins de 30 ans, ni aux clients identifiés comme fragiles financièrement.