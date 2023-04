© Getty Images Bien-être Soyez vigilant face aux coachs

Le développement personnel est un secteur en bonne santé ! Les coachs sont nombreux à proposer leurs services. Mais beaucoup ne respectent pas la réglementation, selon une enquête menée par la DGCCRF.

Si les plaques de médecin se font de plus en plus en rares dans nos villes et campagnes, celles de coach, elles, se multiplient. Coach bien-être, coach de vie ou encore coach de développement personnel, tous ont en commun de promettre un accompagnement personnalisé vers un mieux-être et… de bénéficier d’une appellation qui n’est pas réglementée. Contrairement au titre de psychothérapeute par exemple, qui nécessite un enregistrement sous conditions de diplômes, auprès des agences de santé, celui de coach est d’un usage très libre. Une simple formation de quelques heures, au contenu obscur, permet de s’afficher comme tel.

Pratiques trompeuses

Pour autant ces professionnels doivent respecter les règles de base, notamment en matière de pratiques commerciales. Ce qu’ils font mal. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé 165 de ces coachs dans le secteur du bien-être et a constaté 80 % d’anomalies ! Pour l’essentiel, il s’agissait de défauts d’information sur les prix, d’absence de remise de note pour les prestations supérieures à 25 € ou encore de clauses abusives. Plus grave encore, des pratiques trompeuses ont été relevées chez 1 coach sur 5 : usage de termes entretenant la confusion avec une profession médicale (certains se font appeler « docteur » !), emploi d’allégations thérapeutiques (comme la promesse de supprimer la fibromyalgie, les tendinites ou les allergies), spécialisation dans des domaines relevant du suivi médical ou d’une prise en charge spécialisée (troubles alimentaires, addictions), etc.

Dérives sectaires

Ces pratiques pourraient causer une « perte de chance médicale », estime la DGCCRF. Celle-ci appelle les consommateurs à la vigilance, tout particulièrement dans les domaines sensibles de l’équilibre physiologique ou mental, tels que la perte de poids, la gestion du stress, etc. Dans des cas plus rares, des demandes totalement inappropriées ont été relevées comme réclamer les analyses sanguines du consommateur par exemple. Des pratiques susceptibles de s’apparenter à des dérives sectaires ont aussi été repérées et signalées aux autorités compétentes.