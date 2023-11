Black Friday 2023

En boutiques comme en ligne, le Black Friday bat son plein ! Toute la semaine, les marchands cherchent à attirer un maximum de clients à coups de réductions et de bons plans. Et pour cela, ils ont une technique : faire croire au consommateur qu’il fera à coup sûr une bonne affaire. Sauf que la réalité est tout autre. L’enquête menée par l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir montre que, comme les années précédentes, les fausses promotions pullulent, grâce à une législation trop favorable aux professionnels. Lorsqu’un marchand souhaite mettre en place une promotion, il doit impérativement prendre comme prix de référence (le prix barré à partir duquel est calculé le montant de la réduction) le prix le plus bas qu’il a appliqué durant les 30 jours précédents. Sauf que bon nombre de commerçants contournent cette disposition, voire ne la respectent pas. La preuve avec 5 exemples pris au hasard sur Internet.

Amazon.fr

Sur cette annonce, le géant du e-commerce a respecté la législation. Cet aspirateur a été vendu entre 103 et 125 € dans le mois précédant le Black Friday. Mais avant cette date, Amazon l’a régulièrement proposé à 79,99 €, y compris en août dernier. Ce prix est d’ailleurs celui auquel Cdiscount vend ce même produit depuis des mois. La remise réelle est donc plus proche de 6 % que de 28 %.

Conforama.fr

Conforama aussi respecte la loi. Ce four était bien vendu 499,99 € dans le mois précédant la promotion. Mais juste avant cette période, il était déjà à 299,99 €. En fait, depuis des années, Conforama fait basculer le prix de cet article de 499 à 299 € et inversement, au gré des promotions. Le marchand fait d’autant plus ce qu’il veut qu’il est le seul à vendre ce four sous cette référence, ce qui rend difficile toute comparaison.

Cdiscount.com

À quelques jours près, Cdiscount aurait pu respecter la loi. Mais le prix de 349,99 € n’a été appliqué qu’à partir du 18 octobre, pour une promotion intervenue le 13 novembre, soit pas tout à fait 30 jours plus tard. Le marchand ne pouvait donc pas prendre ce prix comme référence. C’est dommage parce qu’à 319,99 €, il s’agit plutôt d’une bonne affaire. Ce même lave-vaisselle est généralement vendu ailleurs autour de 400 €.

Rakuten.com

Pour éviter de s’embarrasser de la règle des 30 jours, certains marchands profitent d’une exception à la règle : le « prix de comparaison », que Rakuten appelle le « prix conseillé ». Il s’agit d’un prix appliqué par d’autres marchands ou conseillé par le fabricant, fourni à titre d’information. Le fait de le barrer et d’y accoler un pourcentage de réduction vise bien sûr à faire croire au consommateur qu’il lui a accordé une belle ristourne, alors qu’il n’en est rien. De fait, ce robot est vendu autour de 520 € chez de nombreux commerçants sans réduction. Légal, mais trompeur.

Fnac.com

Faute d’indication sur l’origine, le prix barré est censé être celui qu’appliquait le marchand dans le mois précédant la promotion. Or, il n’en est rien. Le prix de 1 109 € a bien été appliqué par d’autres sites, tels qu’Auchan, Boulanger ou encore Darty, mais jamais par Fnac.com, où il a tourné autour de 630 € pendant tout le mois d’octobre. On l’a même trouvé pendant quelque temps à 570 € sur Amazon. Là encore, si le prix est plutôt intéressant, ce n’est pas la bonne affaire promise.

Conclusion

La législation a beau avoir été renforcée il y a 2 ans, elle est encore loin de protéger les consommateurs contre les fausses promotions, tant la contourner est facile. Si le Black Friday peut être l’occasion de faire une bonne affaire, ce n’est pas forcément le cas. Et généralement pas dans les proportions indiquées. En fait, ce Black Friday 2023 montre plus que jamais à quel point les marchands n’hésitent pas à manipuler les prix tout au long de l’année pour afficher la réduction la plus forte possible et déclencher plus facilement l’acte d’achat. Les consommateurs ne doivent pas être dupes et ne pas se fier aux ristournes affichées. Ils doivent au contraire plus que jamais suivre l’évolution des prix de vente et comparer les offres entre les différents marchands.