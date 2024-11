Comme chaque année, Que Choisir est parti à la chasse aux fausses promotions qui ne manquent pas d’éclore à l’occasion du Black Friday. Et la récolte a été belle ! La plupart des principaux sites d’e-commerce n’hésitent pas à y avoir recours, quitte à parfois passer outre une réglementation déjà très souple.

Des fausses promos, encore et toujours

Depuis quasiment 2 semaines, les réductions en lien avec le Black Friday fleurissent un peu partout, plus importantes les unes que les autres. Comme il le fait depuis quelques années, l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir s’est penché dessus afin de vérifier si les ristournes annoncées étaient réelles. Et une fois de plus, la désillusion est au rendez-vous : beaucoup de ces « bonnes affaires » n’en sont pas vraiment. La preuve avec 5 exemples piochés sur les principaux sites marchands.

Boulanger.com

Comme l’impose la réglementation, Boulanger a bien pris comme référence le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant la promotion. Sauf qu’avant cette période, il vendait déjà ce lave-linge à 599 €. De là à penser que l’enseigne a gonflé son prix pour pouvoir afficher une belle promotion à l’occasion du Black Friday, il n’y a qu’un pas. Qui plus est, cette référence est peu répandue ailleurs sur Internet, ce qui rend la comparaison difficile.

Darty.com

Darty aussi respecte la réglementation en vigueur sur cette offre. Ce lave-linge a bien été affiché à 449,99 € dans le mois précédant la promotion sur le site Darty.com. Sauf qu’en réalité, il est vendu autour de 299 € depuis des mois par la grande majorité des enseignes concurrentes, y compris sur le site de la Fnac, qui fait partie du même groupe que Darty. Là encore, le prix de référence semble avoir été fixé artificiellement dans l’unique but d’afficher un pourcentage de réduction important au moment du Black Friday.

Conforama.fr

Pour savoir comment écouler de vieux stocks à moindres frais, demandez à Conforama.fr. Cette plaque à induction vendue par le site avec 38 % de réduction est en réalité un modèle qui date de plusieurs années. Début 2022, elle était vendue sur de nombreux sites Internet autour de 300 €, y compris sur Conforama.fr. Le marchand l’a ressortie de ses cartons début octobre, l’a fait passer à 449,99 € pendant 1 mois, histoire de respecter la réglementation, puis l’a remise à son prix initial à l’occasion du Black Friday. Pas très éthique, mais légal.

Cdiscount.com ​​​​​​

Cdiscount surfe sur la tendance des airfryers grâce à ce modèle affiché avec une réduction de 41 % le vendredi 22 novembre. Et cela semble fonctionner puisque, dès le lundi suivant, l’appareil était « indisponible ». Les acheteurs ont-ils fait une bonne affaire ? Pas si sûr, car 1 mois auparavant, le même Cdiscount le vendait encore moins cher, à 59,99 €. Qui plus est, le site ne l’a jamais vendu à 119,99 € dans le mois précédent, comme le laisse croire le prix barré, mais plutôt autour de 90 €, ce qui constitue une infraction. De fait, cet airfryer est généralement vendu entre 60 et 80 € sur Internet.

Rakuten.com

Comme l’année dernière, Rakuten persiste à remplacer le prix de référence par un « prix conseillé » par le fabricant ou l’importateur. Un tour de passe-passe qui lui permet de contourner la règle des 30 jours. Évidemment, pour le consommateur moyen, tout laisse à penser qu’il s’agit d’une promotion. Mais non, aux yeux de la loi, ce prix et la réduction qui en découle sont juste fournis « à titre d’information ». D’ailleurs, cette friteuse est proposée à moins de 100 € depuis des mois chez plusieurs concurrents.