Le 29 novembre prochain se tient le Black Friday. Depuis son succès dans l’Hexagone amorcé à la fin des années 2010, cet événement se décline dorénavant sur tout le mois de novembre : Black Friday, Cyber Monday, semaine du Black Friday et même Black November… Importé d’outre-Atlantique, il est devenu un jalon du calendrier commercial français, au même titre que les soldes d’hiver et d’été. Mais permet-il aux consommateurs de faire les bonnes affaires annoncées ? À la lumière des chiffres 2023, on peut en douter.

Les rabais fleurissent sur Internet comme en boutique à l’occasion du Black Friday, officiellement prévu le vendredi 29 novembre 2024 mais lancé de plus en plus précocement. -50 %, -40 %… les propositions alléchantes ne manquent pas. Pourtant, à regarder de plus près les offres de l’année passée, l’enthousiasme est à consommer avec modération.

Le high-tech : fer de lance des opérations du Black Friday

Si l’on observe par exemple les 17 000 offres de smartphones sur les principaux sites marchands (1) de France relevées au mois de novembre 2023, une large moitié d’entre elles (56 %) affichait des tarifs supérieurs à ceux de la semaine précédente. La baisse restait très mesurée pour l’autre petite moitié. Au global, sur l’ensemble des articles analysés, l’écart de prix au moment du Black Friday était de -1,6 % par rapport à la moyenne de ceux constatés au mois de novembre, soit une remise toute relative.

Côté téléviseurs, les écarts demeurent modestes mais toutefois plus marqués. La réduction moyenne s’établit à -3,7 % par rapport à la moyenne de novembre.

Les promotions concernant les ordinateurs portables se concentrent surtout sur la période du Cybermonday (le lundi suivant le Black Friday), avec une faible amplitude à -1,9 % !

La réalité des remises en électroménager

Les produits électroménagers (cuisson, lavage) n’offrent pas un meilleur tableau. Les variations de coût sont minimes à l’occasion du Black Friday, avec une baisse moyenne de -0,5 % par rapport à la moyenne des prix de novembre.

Comparaison n’est pas raison !

Que signifient alors ces réductions spectaculaires de -40 % ou -50 % vantées par les commerçants ? Il ne s’agit pas de remises mais de comparaisons avec un prix de référence. En effet, et c’est là que le bât blesse, en raison d’une législation beaucoup trop permissive, le vendeur est à peu près libre de choisir le tarif de référence qui lui convient (celui d’un concurrent, pratiqué par le passé, de catalogue, etc.), à la seule condition de mentionner son origine. Le pourcentage de baisse sur le montant appliqué est ainsi calculé par rapport à ce fameux prix de référence. Plus il est élevé, plus la promotion sera impressionnante !

Comment déceler les vraies promotions ?

Dans ce contexte, pas facile de déceler les réductions réelles et loyales. Par exemple, un commerçant annonce un prix à 499 € au lieu de 799 €. Le second montant fait-il référence à une pratique des concurrents ? Était-il à l’œuvre récemment ou il y a plusieurs mois ? Est-ce un tarif catalogue ou conseillé par la marque ?

Pour vérifier ces informations, quelques astuces peuvent vous aider : notez la référence du produit et recherchez-la chez les concurrents. Vous constaterez souvent que la promotion affichée n’a rien d’exceptionnel.

Le professionnel doit justifier l’origine du prix de référence. Plusieurs cas de figure se présentent :

La source n’est pas mentionnée (ce qui est illégal !) : sans possibilité de vérifier la réalité du prix de référence, vous ne pouvez vous fier à la remise indiquée.

La mention « prix conseillé par le fabricant » apparaît : elle ne renseigne en rien sur les tarifs réellement pratiqués, d’autant plus si le produit est ancien. En conséquence, une vraie bonne affaire se montre peu probable.

L’annonceur inscrit « Prix chez un concurrent » : encore faut-il qu’il s’agisse d’un commerce de référence et non d’une marketplace au chiffre d’affaires dérisoire. De plus, une telle information n’implique pas que le commerçant ait diminué son propre prix.

Le vendeur précise « prix pratiqués sur notre site ». La promotion peut paraître intéressante. Malheureusement, difficile de vérifier la loyauté du propos sans avoir procédé à des relevés périodiques dans le passé. En outre, le commerçant peut manipuler à loisir ses prix, bien qu’il s’agisse d’une pratique commerciale trompeuse, comme les remonter avant la période de promotion avant de les ramener au prix initial.

Dans ces 2 derniers cas, vérifiez les prix chez les autres marchands. Aidez-vous de l’outil disponible sur le site Quechoisir.org dans nos résultats de tests produits.