L’airfryer illustre à merveille la puissance du marketing. Cette « friteuse à air » qui permet de cuire, rôtir ou griller toutes sortes de plats existe en effet depuis plus de 15 ans, mais les ventes ont récemment triplé sous l’impulsion d’une communication effrénée du fabricant Ninja, à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur Internet ! Cuisson des frites, d’une quiche, d’un gâteau, de pilons de poulet, mais aussi facilité d’emploi et sécurité… Nous avons testé 28 modèles, plusieurs de chez Ninja bien sûr, mais aussi de Moulinex, Philips et Silvercrest (Lidl), vendus entre 29 et 399 €.