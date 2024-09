Au rayon des appareils culinaires, l’air fryer s’est rapidement imposé comme un incontournable. Cette friteuse sans huile offre une alternative saine et pratique à la friteuse traditionnelle. Polyvalente, elle permet en effet un mode de cuisson qui se revendique rapide et savoureux, tout en utilisant peu ou pas de matières grasses. Mais face à la multitude de modèles disponibles, pour quel air fryer opter ? Que Choisir vous guide pour vous aider à trouver la machine la mieux adaptée à vos envies, vos besoins et votre budget.

En résumé La friteuse à air revendique une cuisson saine, en permettant de frire des aliments avec peu ou pas d’huile.

Polyvalents, les air fryers peuvent aussi cuire, rôtir ou griller toutes sortes de plats.

Ces appareils culinaires disposent de nombreux avantages : préparation de plats peu caloriques, réduction des odeurs, nettoyage facilité.

Les friteuses sans huile sont des appareils encombrants et un peu bruyants.

La capacité, la maniabilité et la facilité d’entretien font partie des critères à prendre en compte lors de l’achat.

Pour un modèle d’entrée de gamme, il faut compter entre 50 et 100 €. Les tarifs des appareils les plus performants peuvent aller jusqu’à 400 €.

Si l’achat d’un air fryer nécessite un certain budget, son coût peut être rapidement rentabilisé.

L’achat en seconde main peut constituer une solution pour trouver un air fryer pas cher.

Bien entretenir son appareil est indispensable afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité.

Évitez le suréquipement, l’air fryer remplit les mêmes fonctions qu’un four.

Qu’est-ce qu’un air fryer ?

De plus en plus plébiscitée par les consommateurs, la friteuse à air – ou air fryer – revendique une cuisson saine. Contrairement aux friteuses traditionnelles, cet appareil nécessite peu ou pas d’huile. Pour cuire les aliments, et pas seulement des frites, il utilise de l’air chaud pulsé comme dans un four, et permet de préparer des plats avec des saveurs et une texture croustillante similaires à celles obtenues par la friture.

Néanmoins, malgré son nom, la friteuse à air ne se contente pas de frire les aliments. Elle peut aussi cuire, rôtir ou griller toutes sortes de plats comme des gratins, du poisson et même des gâteaux.

Comparatif Test Air fryers Voir le comparatif

Pourquoi acheter un air fryer ?

Avantages de l'air fryer

La principale différence entre une friteuse traditionnelle et un air fryer réside dans le mode de cuisson. Ce type d’appareil révolutionne la façon de cuisiner en offrant de nombreux avantages.

Préparations peu caloriques

L’un des principaux atouts de l’air fryer est sa capacité à préparer des aliments peu caloriques. Il permet en effet de cuisiner des plats dont les fabricants vantent l’aspect croustillant et savoureux, tout en réduisant considérablement l’utilisation de matières grasses, permettant ainsi une alimentation saine et pratique.

Réduction des odeurs de fritures

Qui dit peu d’huile dit peu d’odeur. L’autre grand atout de l’air fryer réside dans la capacité à cuisiner des plats croustillants tout en minimisant les inconvénients habituels liés à la friture. Grâce à son mode de cuisson à air chaud, il réduit en effet considérablement les odeurs de friture, rendant l’expérience de cuisson plus agréable, en particulier dans les petits espaces ou les cuisines ouvertes.

Réduction du risque de brûlures

Chaque année, en France, quelque 400 000 brûlures sont recensées. Si les causes de ces accidents sont diverses, les friteuses traditionnelles, en raison de leur utilisation d’huile, figurent parmi les appareils présentant le plus de risques. En utilisant une circulation d’air chaud pour cuire les aliments, les air fryers réduisent considérablement le risque de brûlure.

Entretien facilité

En l’absence d’utilisation d’huile, le nettoyage de l’air fryer est simplifié. Par ailleurs, la plupart des modèles sont conçus avec des pièces amovibles qui peuvent être aisément lavées à la main ou au lave-vaisselle. Ces appareils offrent donc un gain de temps et d’énergie non négligeable après chaque utilisation.

Usage polyvalent

Avec l’air fryer, il est possible de préparer différents types de plats : en plus de frire, cet appareil permet en effet de rôtir, griller, cuire au four et même déshydrater une grande variété d’aliments.

En outre, certains modèles permettent de faire cuire différents aliments simultanément grâce à une double zone de cuisson. Cela permet de préparer un repas complet en limitant la corvée de vaisselle.

Fonctionnalités multiples

De la minuterie intégrée au réglage de la température en passant par les programmes de cuisson préréglés pour différents types d’aliments, l’air fryer offre une expérience de cuisson qui se veut à la fois personnalisée et intuitive pour répondre aux besoins de chacun.

Coût d'utilisation inférieur

En réduisant ou en éliminant l’utilisation d’huile, l’air fryer permet non seulement d’économiser de l’argent sur l’achat d’huile, mais aussi, à en croire les fabricants, sur les coûts de fonctionnement. Certaines marques, comme Moulinex, revendiquent en effet une réduction de la consommation énergétique de près de 70 % par rapport à une friteuse traditionnelle. Comme la cavité à chauffer est plus petite que celle d’un four, la consommation électrique devrait être maîtrisée. Philips promet quant à lui 70 % d’économie par rapport à l’utilisation d’un four. Des allégations que nos experts ont vérifiées en laboratoire.

Des appareils toxiques, info ou intox ? © iStockphoto Si les friteuses à air revendiquent une cuisson plus saine, de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux, alertant sur le danger de ce type d’appareil. À en croire leurs auteurs, le fait de chauffer les parois antiadhésives des cuves – revêtement similaire à celui des poêles – dégagerait des substances potentiellement toxiques pour le fœtus et le système immunitaire (PFOA, PFAS, PFOS et BPA, des substances chimiques dites « éternelles »). Certains vont même plus loin et affirment que cela augmenterait le risque de cancer du rein et des testicules. Si le discours est alarmant, il n’est toutefois pas à prendre au pied de la lettre. Depuis le 4 juillet 2020, un règlement européen interdit en effet l’utilisation du PFOA dans la fabrication des objets d’utilisation courante, y compris les air fryers. De nombreux produits portent d’ailleurs désormais la mention « sans PFOA ». Toutefois, pour un usage en toute sécurité des air fryers recouverts de Teflon ou de PTFE, il est recommandé de suivre quelques précautions : utiliser des instruments de cuisine en bois ou en silicone pour ne pas rayer le revêtement ;

éviter de nettoyer la cuve avec une éponge abrasive ;

remplacer le récipient dès l’apparition de rayures. Enfin, sachez qu’il existe également des friteuses à air dont les récipients sont en Inox ou recouverts de céramique, donc dénués de ce type de substance.

Inconvénients de l’air fryer

Encombrement

S’ils permettent de préparer toutes sortes de plats, les air fryers ont un inconvénient de taille : leur encombrement. Leur cuve doit en effet être suffisamment grande pour accueillir des aliments assez gros, comme un poulet.

Néanmoins, il existe des cuves de différentes capacités, permettant de réduire légèrement les dimensions de l’appareil. Celui-ci reste toutefois relativement imposant sur le plan de travail.

Temps de friture plus long

Comparé à une friteuse traditionnelle, la cuisson des frites demande généralement quelques minutes supplémentaires. Néanmoins, pour les autres aliments, la durée est équivalente à celle d’un four, voire plus courte selon les modèles.

Aspect des aliments parfois moins appétissant

En l’absence d’huile, l’aspect et le goût des aliments préparés peuvent s’éloigner des résultats obtenus avec une friteuse traditionnelle. Il se peut donc que certains plats paraissent moins appétissants. Néanmoins, ils n’en sont pas nécessairement moins bons. Tout est une question de goût et d’habitudes.

Aliments parfois moins croustillants

De la même manière, certains aliments peuvent être moins croustillants. Néanmoins, il s’agit parfois d’une simple mauvaise utilisation de l’appareil. Le problème peut alors être facilement résolu par l’utilisateur.

Comment obtenir des aliments bien croustillants avec un air fryer ? © iStockphoto Vos plats sont trop mous à votre goût ? Pour les rendre plus croustillants, suivez les conseils suivants. Limitez les quantités Si on réduit la taille des portions, les aliments cuiront de manière plus uniforme. Ajustez la température Si les aliments cuits n’ont pas l’aspect souhaité, il peut s’agir d’une simple question de température. Ajustez-la pour obtenir de meilleurs résultats. Adaptez le temps de préparation Le temps de cuisson peut différer de vos autres appareils, comme une friteuse traditionnelle, un four à chaleur tournante ou un autre modèle d’air fryer. Reportez-vous au manuel d’utilisation. La plupart fournissent des recommandations en fonction des aliments à cuire. Pour un résultat uniforme, pensez également à secouer le panier de la machine à mi-cuisson afin de bien mélanger les aliments et éviter qu’ils se collent entre eux. Utilisez un peu d’huile ou de matière grasse Si les air fryers revendiquent une capacité à préparer des aliments avec peu ou pas de matières grasses, il est toutefois nécessaire de bien respecter les recommandations des fabricants afin d’obtenir des aliments cuits de façon optimale. En l’occurrence, certains nécessitent l’ajout d’un peu de matière grasse pour obtenir un résultat bien croustillant, tels que les pommes de terre, la viande ou les préparations panées. Nettoyez bien votre appareil après usage Après utilisation, nettoyez bien votre air fryer. Autrement, les restes risquent de carboniser et de parfumer les aliments à la prochaine cuisson. Ils seront également plus difficiles à enlever.

Niveau sonore

Contrairement à la friteuse traditionnelle, la friteuse à air fonctionne grâce à une technologie de cuisson par convection. L’appareil est équipé d’un puissant ventilateur permettant de donner du croustillant aux aliments tout en utilisant peu – ou pas – de matière grasse. Ce ventilateur peut néanmoins s’avérer bruyant.

Dans les petits espaces ou les cuisines ouvertes, le niveau sonore de l’appareil peut être considéré comme gênant. Aussi, nos experts ont testé différents modèles d’air fryers en laboratoire afin de mesurer leur niveau sonore.

Votre appareil fait trop de bruit ? S’il est normal que votre air fryer fasse un peu de bruit en cours d’utilisation, un volume trop élevé peut être révélateur d’un problème. Si vous entendez un battement ou un claquement, par exemple, il se peut qu’il y ait un souci, comme une pièce qui se serait détachée à l’intérieur de l’appareil.

Prix

S’il est possible d’acheter une friteuse traditionnelle à moindre coût, les air fryers nécessitent en revanche un budget plus élevé. Cette différence s’explique avant tout par la technologie utilisée. Les friteuses à air chaud proposent en général des panneaux de commandes avec des écrans tactiles et des programmes automatiques, ce qui augmente leur coût de production.

Pour un modèle d’entrée de gamme, il faut compter entre 50 et 70 €, contre une trentaine d’euros pour les friteuses à huile. Néanmoins, les prix grimpent vite. La plupart des modèles sont affichés entre 100 et 200 € en moyenne et même au-delà pour le haut de gamme.

Toutefois, si le prix d’achat est plus élevé, le coût des friteuses sans huile peut être amorti à l’usage. L’utilisation très réduite d’huile et une cavité à chauffer réduite par rapport à un four encastrable peut en effet représenter une économie à long terme.

Différences avec la friteuse traditionnelle

Deux technologies de cuisson

Si les friteuses traditionnelles et les friteuses à air permettent toutes deux d’obtenir des frites croustillantes, ces deux appareils fonctionnent en revanche de manière très différente.

Avec les friteuses classiques, les aliments sont plongés dans un bain d’huile, tandis que les air fryers ne nécessitent que peu (ou pas) de matières grasses. Ils fonctionnent en effet grâce à une technologie de convection. Autrement dit, de l’air chaud – généralement entre 150 et 200 °C – circule à haute vitesse autour des aliments, permettant de les cuire de manière uniforme et relativement rapidement.

Temps de cuisson différent

Les friteuses électriques traditionnelles permettent de réaliser des frites dorées et croustillantes en seulement quelques minutes dans un bain d’huile. Utilisant une technologie différente, les air fryers nécessitent généralement un peu plus de temps pour obtenir un résultat similaire.

Néanmoins, ce qui est vrai pour certains aliments ne l’est pas pour tous. Ainsi, le temps de cuisson peut être identique à celui d’une cuisson au four, voire plus court. C’est notamment le cas des légumes ou du poisson.

Nettoyage simplifié

© Ninja

Qu’il s’agisse d’une friteuse traditionnelle ou d’un air fryer, il est important de bien entretenir son appareil afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité. Toutefois, si cette tâche est essentielle, elle peut être plus ou moins ardue selon le type de machine.

Les friteuses traditionnelles nécessitent en effet une attention particulière en raison de leur utilisation d’huile. Pour éviter tout risque de brûlure, il est important d’attendre que l’appareil ait complètement refroidi. Il est alors nécessaire de filtrer et vidanger l’huile, nettoyer la cuve ainsi que tous les éléments chauffants.

L’entretien des air fryers se veut quant à lui plus simple, l’absence d’huile aidant. La plupart des modèles disposent de pièces détachables qui passent au lave-vaisselle.

Polyvalence

L’un des grands atouts des friteuses à air réside dans leur polyvalence, puisqu’elles permettent de cuire de nombreux aliments de différentes manières, ce qui fait d’elles des machines multifonctions.

Différences avec le mini-four

© ColleenMichaels - stock.adobe.com

Les friteuses sans huile et les fours cuisent tous deux les aliments grâce à la circulation d’air chaud. Néanmoins, les air fryers disposent d’une cavité plus petite que celle d’un mini-four ou d’un four traditionnel. Si cela permet – en théorie – de réduire la consommation électrique de la machine, cette petite taille limite aussi la dimension des plats. Les friteuses à air en sont de fait moins polyvalentes, en particulier pour les quiches familiales ou les grosses pièces de viande.

Entre un four et un air fryer, le retrait des plats de cuisson dans un tiroir d’air fryer nécessitera plus de contorsions.

Les air fryers consomment-ils moins ? Si de nombreux fabricants mettent en avant une consommation électrique réduite des friteuses à air, seuls nos tests en laboratoire sont réellement en mesure de vérifier cette allégation. Découvrez l’intégralité des résultats dans notre test comparatif d’air fryers.

Air fryer

Avantages

Préparations moins caloriques, plus saines

Moins d’odeurs de friture

Moins de risques de brûlure (pas d’éclaboussures d’huile)

Consommation d’énergie inférieure

Entretien facilité

Possibilité de cuire plusieurs types de plats

Polyvalence et fonctionnalités multiples (frire, cuire, griller)

Coûts d’utilisation plus bas

Inconvénients

Temps de cuisson plus long pour certains aliments

Aspect parfois moins appétissant

Aliments parfois moins croustillants

Prix d’achat plus élevé

Capacité limitée

Encombrement

Taille de certains plats (quiche, tarte…)

Friteuse traditionnelle

Avantages

Frites croustillantes

Temps de cuisson court

Prix d’achat plus bas

Inconvénients

Préparations plus caloriques

Nécessité de changer l’huile régulièrement

Coûts d’utilisation élevés

Un seul mode de cuisson

Mini-four

Avantages

Polyvalence et fonctionnalités multiples

Capacité

Préparations moins caloriques

Moins d’odeurs de cuisson (pas d’odeur de friture)

Moins de risques de brûlure (pas d’éclaboussures d’huile)

Inconvénients

Encombrement

Consommation électrique

Faut-il opter pour un air fryer plutôt qu’une friteuse traditionnelle ou un mini-four ?

Le meilleur appareil dépend avant tout de vous. Avant de vous lancer dans l’achat d’une friteuse à air, réfléchissez donc aux points suivants.

Votre usage

Quelles sont vos habitudes alimentaires ? Si vous êtes un grand consommateur de frites, une friteuse traditionnelle pourrait être le meilleur investissement. En revanche, si vous n’en consommez que très occasionnellement, l’air fryer peut s’avérer un achat intéressant. Toutefois pour cuire des frites sans huile, votre four peut suffire.

Vos goûts et vos attentes

Les friteuses sans huile promettent une cuisine plus saine. C’est l’argument phare des fabricants proposant ce type d’appareils. Si vous souhaitez cuisiner de manière variée, saine et pauvre en matières grasses, ce type d’appareil peut être un atout au quotidien.

Votre ménage

Seul, en couple ou à la tête d’une famille nombreuse ? Si vous avez l’habitude de préparer des quantités importantes à chaque repas, l’air fryer pourrait vite s’avérer limité au quotidien. Il existe néanmoins des appareils disposant d’une cuve dotée d’une grande capacité. Mais attention alors à l’encombrement. Le four et l’air fryer feront doublon.

Votre espace

Les friteuses sans huile ne sont pas vraiment destinées à être rangées. À moins de disposer d’un espace de rangement suffisamment grand, cet élément est à prendre en compte lors de votre achat.

Votre budget

À l’achat, la friteuse à air nécessite un plus gros investissement qu’une friteuse traditionnelle, mais reste plus abordable qu’un four encastrable. Sa polyvalence permet un usage plus fréquent au quotidien.

Quelles sont les meilleures friteuses sans huile ?

Performances

En rayon comme sur Internet, il existe de très nombreuses références d’air fryers. Face à cette multitude de modèles, il est parfois difficile de s’y retrouver. Pour vous aider à faire le bon choix et dénicher une friteuse sans huile au meilleur rapport qualité/prix, nos experts ont testé plusieurs dizaines de produits. Chaque appareil a été passé au crible : facilité d’utilisation, performances, nuisances sonores… Découvrez l’intégralité des résultats dans notre test comparatif.

Fiabilité

Qu’elle soit à huile ou à chaleur pulsée, une friteuse dispose d’une durée de vie moyenne d’environ 7 ans. Mais s’il existe de nombreux modèles sur le marché, et tous ne se valent pas.

Aux côtés de leurs partenaires italiens, espagnols, portugais et belges d’Euroconsumers (organisation regroupant les journaux consuméristes de pays européens), les experts Que Choisir ont réalisé une enquête en février 2023 afin de déterminer la fiabilité des différentes marques de friteuse. De cette étude, il ressort que les produits les plus durables ne sont pas forcément ceux des marques les plus connues.

Quels critères prendre en compte pour choisir son air fryer ?

Capacité

La capacité est l’un des éléments les plus importants à prendre en compte. Exprimée en litres, elle détermine la quantité d’aliments que vous pourrez cuisiner en une fournée. Si vous avez une grande famille ou recevez régulièrement des invités, optez plutôt pour un modèle de grande capacité (5 l et plus). Pour une personne seule ou un couple, une friteuse à air de petite ou moyenne capacité (jusqu’à 4 l) peut s’avérer suffisante.

Une machine de grande capacité permet de préparer de gros morceaux de viande ou poisson. Elle est également adaptée pour faire cuire un gâteau ou une quiche.

Dimensions

Les friteuses sans huile ont des dimensions relativement importantes. Par conséquent, elles peuvent vite prendre de la place sur le plan de travail. Avant d’acquérir un air fryer, vérifiez ses dimensions, que ce soit en longueur, en largeur ou en hauteur.

Si vous comptez ranger votre appareil dans un placard, là aussi, mieux vaut vérifier qu’il tiendra à l’intérieur avant l’achat.

Facilité d’utilisation

Maniabilité

Les friteuses à air sont composées d’une ou plusieurs cuves dotées d’une poignée qui permet de les manipuler sans risque de brûlure.

Certains modèles, comme le HD9880 de Philips, disposent par ailleurs d’une cuve montée sur un rail télescopique pour simplifier l’ouverture et la fermeture de l’appareil en toute sécurité.

Tiroirs séparés

© ColleenMichaels - stock.adobe.com

Certains appareils disposent de 2 tiroirs. Cela permet de cuire différents plats en même temps, à 2 températures différentes. Selon les modèles, il peut s’agir de 2 tiroirs côte à côte ou l’un au-dessus de l’autre comme pour le Ninja Double Stack XL.

Ces air fryers peuvent être intéressants si vous vivez seul ou en couple et souhaitez préparer un repas complet en même temps – comme des beignets de légumes et de la viande.

Si vous avez une grande tablée à nourrir, il existe également des modèles dotés d’un très grand tiroir avec paroi séparable modulable, à l’image du Ninja AF500EU.

Analogique ou numérique

Les modèles d’entrée de gamme proposent généralement des appareils avec un bouton analogique. À l’usage, ils peuvent s’avérer moins pratiques, car plus difficiles à régler avec précision. Il peut être aussi plus compliqué de voir le temps restant.

Les modèles les plus récents ou plus haut de gamme, souvent dotés d’un écran tactile, se veulent intuitifs, plus faciles à utiliser et dotés de programmes automatiques.

Accessoires et fonctions complémentaires

Modes de cuisson disponibles

Contrairement aux friteuses à huile traditionnelles, les air fryers sont polyvalents : ils permettent de préparer différents types de plats. La plupart d’entre eux disposent ainsi de plusieurs modes de cuisson, afin de :

frire sans huile ;

cuire au four ;

rôtir ;

réchauffer ;

déshydrater.

L’Actifry de Seb, entre multicuiseur et friteuse à air Contrairement aux autres friteuses à air, l’Actifry de Seb est doté d’une pale de brassage automatique qui permet de mélanger les aliments en cours de cuisson, sans intervention manuelle. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir le tiroir et retourner les aliments pour obtenir une cuisson uniforme.

Préchauffage

La plupart des air fryers se passent du préchauffage, les aliments sont introduits dans le tiroir puis la cuisson est lancée à froid. ce qui peut expliquer un temps de cuisson un peu plus long pour certains aliments.

Toutefois, 3 à 5 minutes suffisent pour que l’appareil atteigne la bonne température, bien qu’il existe des disparités selon les marques et les modèles.

Certaines friteuses à air sont équipées d’un signal sonore pour avertir de la fin du temps de préchauffage, ce qui peut s’avérer pratique.

Néanmoins, tous les air fryers ne nécessitent pas un préchauffage pour obtenir des aliments croustillants.

Sonde de cuisson

Les modèles les plus haut de gamme sont dotés d’une sonde de température. C’est notamment le cas de l’air fryer Ninja Foodi MAX DualZone avec système Smart Cook AF451EU et du Philips HD9880/90 Airfryer combi 7000 series. Cet accessoire permet de surveiller la température interne des aliments pour une cuisson sur mesure.

Vitre

Certains air fryers disposent d’une vitre pour voir surveiller la cuisson sans avoir à ouvrir régulièrement le tiroir.

Accessoires

© Philips

Les friteuses à air sont fournies avec des accessoires de base : un panier et une cuve de cuisson. La plupart des fabricants proposent des kits d’accessoires supplémentaires, tels que des grils, des brochettes en métal, des moules ou encore des supports à pizzas.

La plupart du temps, ces accessoires sont vendus en option, parfois plusieurs dizaines d’euros. Si le consommateur doit débourser davantage, ils permettent néanmoins de faire évoluer la machine, de diversifier les plats qu’elle peut préparer, voire d’éviter les doublons d’appareils en cuisine. Selon vos habitudes culinaires et votre utilisation de l’air fryer, l’investissement peut donc en valoir la peine.

Transformez votre Cookeo en air fryer Vous disposez déjà de pléthore d’appareils culinaires ? Pour éviter les doublons en cuisine, Moulinex propose un couvercle « Extracrisp ». Selon le fabricant, celui-ci permet de transformer le Cookeo en air fryer. Pour cela, il suffit de placer l’accessoire sur le multicuiseur afin de pouvoir rôtir vos poulets, griller vos gratins ou frire vos frites pour un résultat similaire à celui de l’air fryer.

Appareils connectés

Parmi les modèles les plus haut de gamme, il existe des air fryers connectés. Grâce à une connexion wi-fi ou Bluetooth, un contrôle à distance peut être exercé via une application mobile. Vous pouvez programmer, surveiller et ajuster la cuisson de vos plats directement depuis votre smartphone.

Mais ces modèles en valent-ils la peine ? Les experts de Que Choisir ont testé les modèles Silvercrest (Lidl) SHFS 2150 A1, Philips HD9880/90 Airfryer combi 7000 series et Philips series 5000 connecté XXL HD9285/93.

Sécurité

L’air fryer souffle de l’air chaud pendant plusieurs dizaines de minutes, prévoyez donc de l’espace autour de l’appareil et un dessous de plat pour poser le tiroir en fin de cuisson. Les maniques seront nécessaires pour sortir les plats de la cuve sans se brûler. Pour choisir un appareil qui vous garantira une utilisation en toute sécurité, nos experts ont testé la sécurité de plusieurs dizaines de modèles.

Rangement

© manuta - stock.adobe.com

Les friteuses sans huile sont des appareils relativement encombrants et restent généralement sur le plan de travail. Avant de vous lancer, pensez donc à vérifier les dimensions du modèle convoité et réfléchissez à son emplacement sur votre plan de travail.

Si vous souhaitez tout de même ranger votre appareil après utilisation, vérifiez également l’espace dont vous disposez dans vos placards.

Combien coûte une friteuse à air ?

Le prix des friteuses à air varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la marque, la capacité ou les fonctionnalités. Il existe des air fryers à tous les prix.

Les modèles d’entrée de gamme sont commercialisés à des prix abordables, souvent entre 50 et 100 €. Ils offrent alors des fonctionnalités de base et une capacité généralement assez réduite. Ces appareils relativement peu chers peuvent néanmoins être suffisants pour les utilisateurs occasionnels, les célibataires ou les couples sans enfant, ainsi que pour les consommateurs disposant d’un budget limité.

Si vous êtes à la recherche d’un modèle plus haut de gamme, il vous faudra prévoir un budget plus important. Ces friteuses sans huile peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, mais elles offrent une plus grande polyvalence, des accessoires supplémentaires, de la connectivité et – en théorie du moins – de meilleures performances. Ces modèles s’adressent surtout aux familles, aux utilisateurs réguliers et aux passionnés de cuisine.

Mais qu’en est-il du rapport qualité/prix ? Que Choisir a testé pour vous plusieurs dizaines d’air fryers afin de vous aider à trouver le meilleur modèle en fonction de votre budget et vos attentes.

Lidl remet le couvert Après le succès du robot Monsieur Cuisine, Lidl et sa marque Silvercrest proposent des friteuses sans huile à prix cassé. Si leur prix est imbattable, qu’en est-il de leurs performances ? Nos experts ont testé 2 air fryer Silvercrest en laboratoire, le SHF 1800 B1 9-in-1 et le SHFS 2150 A1.

Où acheter un air fryer pas cher ?

L’achat d’une friteuse sans huile peut se faire en magasin ou sur Internet, mais il est également possible de se tourner vers la seconde main.

En magasin

© ltyuan - stock.adobe.com

L’atout principal de l’achat d’un air fryer en magasin est la possibilité de voir son design et de le prendre en main, mais aussi de comparer les différents modèles en rayon. Il est aussi plus facile de se rendre compte de la place qu’il prendra sur le plan de travail. Si le modèle est disponible, vous pouvez repartir avec immédiatement.

En ligne

Si vous avez déjà une idée précise de ce que vous recherchez, l’achat en ligne peut s’avérer intéressant. Grâce à la référence du produit, vous pourrez facilement comparer le tarif d’un modèle d’un site à l’autre et acheter au meilleur prix.

D'occasion

Si les consommateurs achètent facilement des vêtements ou des objets de puériculture en seconde main, tous n’ont pas le réflexe de se tourner vers l’occasion pour les achats d’électroménager. Pourtant, il peut parfois s’agir de la meilleure option, notamment si vous n’en faites pas une grande utilisation au quotidien ou si vous souhaitez tester le concept avant d’investir dans un appareil plus haut de gamme.

Comment trouver un appareil au meilleur prix ?

Périodes de promotion

Soldes, Black Friday ou prix bradés… Tout au long de l’année, il est possible d’acheter une friteuse à air à prix réduit. Du moins, en apparence. Car s’il y a bel et bien de bonnes affaires à faire, mieux vaut rester vigilant face aux fausses promos ! Pour éviter toute déconvenue, n’hésitez pas à comparer les tarifs des différents modèles auprès de plusieurs vendeurs avant de vous lancer.

Offres de remboursement

Pour attirer les clients, les fabricants proposent parfois des offres de remboursement (ODR) sur certains produits. Si elles peuvent sembler très attrayantes, vérifiez bien l’intégralité des conditions avant d’acheter afin de vous assurer que vous pourrez bénéficier de l’offre.

Maintenir votre appareil en bon état est essentiel pour assurer des performances optimales. Mais comment s’y prendre ? Voici quelques conseils.

Nettoyer le panier

Après chaque utilisation, il est important de bien nettoyer le panier. La plupart passent au lave-vaisselle. Vérifiez toutefois le mode d’emploi au préalable.

Il reste des résidus alimentaires collés au panier Commencez par le laisser tremper dans de l’eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Après quelques minutes, frottez doucement avec une éponge douce ou un chiffon. Attention ! N’utilisez pas d’éponge abrasive, au risque d’endommager le revêtement antiadhésif. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez placer le panier dans le lave-vaisselle ou terminer de le nettoyer à la main.

Nettoyer la cuve

Tout comme le panier, la cuve va généralement au lave-vaisselle. Si elle est trop sale, pensez à la faire tremper quelques minutes dans de l’eau chaude savonneuse. Cela vous permettra d’éliminer facilement les résidus alimentaires collés ou brûlés. Utilisez une éponge douce ou un chiffon pour ne pas abîmer le revêtement antiadhésif.

Nettoyer l’élément chauffant

Certains résidus alimentaires ou éclaboussures de graisse peuvent rester collés à l’élément chauffant de votre friteuse à air. Dans ce cas, pensez à bien le nettoyer pour éviter toute odeur de brûlé.

Attention ! Avant de nettoyer l’élément chauffant, assurez-vous que l’appareil a complètement refroidi et débranchez-le.

Une fois votre friteuse sans huile refroidie, retirez le panier et le bac récupérateur et retournez-la de manière à accéder plus facilement à l’élément chauffant. Nettoyez-le à l’aide d’une éponge douce et d’un peu d’eau savonneuse.

Astuce Pour accéder aux zones les plus difficiles, utilisez une vieille brosse à dents.

Nettoyer l’extérieur de l’appareil

Contrairement aux friteuses à huile, les air fryers n’ont généralement pas d’éclaboussures de graisse à l’extérieur. Leur nettoyage en est ainsi facilité. Quelques recoins peuvent être des nids à poussière. Utilisez simplement un chiffon humide.

Se débarrasser des odeurs

Si les air fryers ont l’avantage de ne pas dégager d’odeurs de friture comme les friteuses traditionnelles, il se peut tout de même que ces appareils ne sentent pas toujours bon après usage. Dans ce cas, coupez un citron en deux et frottez-en les différentes parties de l’appareil. Laissez reposer une demi-heure puis rincez à l’eau claire. Cette technique simple devrait le désodoriser efficacement !

Ranger son air fryer

La plupart des friteuses à air sont encombrantes. Plus elles permettent de cuisiner des quantités importantes, plus elles sont imposantes. À moins que vous ne disposiez d’un grand placard, votre appareil risque de rester sur le plan de travail de votre cuisine. Installez-le donc dans un coin où il ne vous gênera pas au quotidien.

Diagnostiquer et réparer une panne

Mon appareil ne s'allume plus

Différentes causes peuvent expliquer qu’une friteuse à air ne s’allume plus. Parmi les plus fréquentes, une prise mal branchée, un souci d’alimentation ou encore un tiroir mal fermé.

Aussi, avant d’appeler un réparateur ou contacter le service après-vente du fabricant, pensez à vérifier que :

la prise est bien branchée ;

la prise électrique fonctionne correctement ;

le tiroir est bien fermé (certains modèles sont équipés d’une fonction de détection de la cuve : si elle est mal positionnée, l’appareil ne démarre pas).

Mon appareil ne chauffe plus

Si votre air fryer ne chauffe plus, vérifiez que :

la température et la durée de cuisson ont bien été sélectionnées ;

le tiroir est bien fermé ;

l’appareil est correctement branché.

Si malgré, ces vérifications, l’appareil ne chauffe toujours pas, il se peut que l’élément chauffant soit endommagé. Dans ce cas, contactez le service après-vente du fabricant ou un réparateur.

La pale du ventilateur ne tourne plus

Les friteuses à air fonctionnent à l’aide d’un ventilateur. Si la pale ne tourne plus, il peut y avoir un problème avec le moteur ou la pale elle-même. Vérifiez qu’un corps étranger ne gêne pas le mouvement de la pale. Pour réparer votre appareil, contactez le service après-vente du fabricant ou un réparateur.

Recycler son air fryer

Vous souhaitez vous débarrasser de votre friteuse sans huile ? Faites-le de manière responsable !

Si l’appareil est encore fonctionnel, pensez aux structures de l’économie sociale et solidaire. Il existe de nombreuses associations à travers tout le territoire (Emmaüs, ressourceries, sites spécialisés…). La vente sur le marché de l’occasion pourra satisfaire un autre consommateur.

À défaut, si l’appareil ne peut être réparé ou réutilisé, pensez aux systèmes de reprise des magasins et aux dispositifs éventuellement mis en place par votre commune. Autrement, déposez votre friteuse à huile dans une déchetterie.

Où trouver des recettes ?

© iStockphoto

Acheter un air fryer, c’est une chose, encore faut-il savoir comment l’utiliser. Vous êtes en manque d’inspiration ? Voici quelques conseils pour ne jamais être en panne d’idées.

Livres spécialisés

Il existe de nombreux livres de cuisine dédiés aux air fryers. Vous y trouverez des recettes adaptées pour préparer toutes sortes de plats, de l’entrée au dessert.

En ligne

Sites web, blogs culinaires, chaînes Youtube… Sur Internet, vous trouverez pléthore de recettes.

Bien que cette multitude puisse inspirer les cuisiniers novices comme les plus expérimentés, les variations d’ingrédients ou de proportions pour une même recette peuvent parfois compliquer la recherche de la meilleure version. N’hésitez pas à lire les commentaires pour obtenir les avis de ceux qui les ont déjà testées… ou y mettre votre propre grain de sel.

Applications mobiles

Vous manquez d’idées ? Il existe des dizaines d’applications dédiées aux recettes pour air fryer, comme « Airfryer recettes », « Recettes de friture à l’air » ou encore « Recettes pour air fryer ». Vous pouvez les télécharger sur votre smartphone depuis l’App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).

Certains fabricants proposent également des applications avec des recettes variées. C’est notamment le cas de Philips (HomeID) et de Moulinex (MyMoulinex).

Sur les réseaux sociaux

Pinterest, Instagram, TikTok… Les réseaux sociaux aussi constituent une bonne source d’inspiration pour trouver des idées créatives. Utilisez des hashtags comme #airfryer ou #recetteairfryer.

Cuisinez à votre sauce ! Vous souhaitez cuisiner vos propres recettes, mais vous ne savez pas comment les préparer à l’air fryer ? Sachez qu’il existe également des sites et applications permettant de convertir les durées et températures de cuisson pour obtenir un résultat optimal avec votre friteuse à circulation d’air chaud.

Comparatif Test Air fryers Voir le comparatif

Quelles sont les principales marques ?

Philips

Fondée en 1891, la marque Philips propose une large gamme d’appareils électroménagers, dont les air fryers, dont le fabricant se présente comme le premier inventeur. Depuis 2010, date de présentation d’une friteuse à air lors d’un salon, la marque néerlandaise a mis sur le marché de nombreux modèles plus ou moins sophistiqués.

Moulinex

Moulinex est une marque française. Depuis sa création en 1956, elle propose toutes sortes d’appareils électroménagers, du grille-pain au robot cuiseur en passant par les blenders et gaufriers. Le fabricant propose également plusieurs modèles de friteuses sans huile visant à offrir une alternative saine à la friture traditionnelle. Moulinex a rejoint le groupe Seb en 2001.

Ninja

Ninja propose une large gamme d’appareils de cuisine qui se veulent innovants et performants, allant des mixeurs et des robots culinaires aux cafetières, aux friteuses à air chaud et aux grils. Fondée en 1994, cette marque américaine d’électroménager entend « révolutionner » – selon les termes du fabricant – notre façon de cuisiner.

Seb

La marque française Seb développe, depuis 1857, une très large gamme de produits d’électroménager tels que les mixeurs, yaourtières, autocuiseurs ou encore sa friteuse sans huile Actifry.

Tefal

La marque Tefal a été fondée en France en 1956, elle est rachetée en 1968 par le groupe Seb. Elle est notamment connue pour la diversité de sa gamme d’ustensiles de cuisine et de cuisson.