Une cuisine plus rapide et surtout, moins coûteuse en électricité : c’est la promesse des marques qui commercialisent des airfryers, ces « friteuses à air chaud » qui font un carton. Nous avons vérifié la réelle économie d’énergie de nombreux modèles par rapport à une cuisson au four.

La faible consommation électrique des airfryers est un des arguments de vente de leurs fabricants, qui n’hésitent pas à avancer des chiffres impressionnants. Il est vrai que la durée de cuisson plus courte dans une cavité plus petite laisse logiquement espérer un gain sur ce plan. Ninja, un des trois poids lourds du marché, promet par exemple de 65 à 75 % d’économie d’énergie par rapport à un four classique. C’est 70 % du côté de Moulinex et de Philips, ses deux principaux concurrents. Grâce à nos essais, nous avons pu mettre ces affirmations à l’épreuve.

Notre récent test d’airfryers inclut un mini-four, l’Optimo de Moulinex, un petit volume de 19 l bien connu des étudiants, afin, précisément, de pouvoir comparer à la fois les performances de cuisson et la consommation d’énergie. Et il n’y a pas photo ! Pour réaliser une quiche lorraine (petit format), tous les airfryers se sont montrés plus sobres que le mini-four : en moyenne, il leur a fallu, à quantité égale, 36 % d’électricité en moins, le meilleur affichant même – 67 %. Même constat à l’issue de la cuisson des petits pains : un seul appareil a consommé plus que le mini-four, les autres ont été nettement moins gourmands, avec jusqu’à 73 % d’électricité économisée. La préparation des pilons de poulet a aussi montré qu’il était possible de faire des économies avec un airfryer, mais pas avec tous les modèles, certains étant plus énergivores. Globalement, lors de ce test, le mini-four n’a pas brillé sur le critère de l’énergie, raison pour laquelle il s’est attiré une mauvaise appréciation. La durée de cuisson a aussi joué en sa défaveur.

Même constat avec un four classique

Un autre de nos tests, consacré aux différents appareils de cuisson, a comparé une myriade de modes de cuisson pour plusieurs recettes, ce qui nous donne une idée du comportement d’un airfryer par rapport à un four classique de 73 l et à un four de 40 l. C’est peu précis, car nous n’avions inclus qu’un modèle de chaque appareil de cuisson dans notre test. Mais le résultat était éloquent. En raison d’une durée de cuisson bien inférieure à celle d’un four classique, la consommation d’électricité pour faire griller des morceaux de poulet était divisée par 3 en utilisant l’airfryer, et en retrait de 28 % pour préparer une génoise. Si vous disposez des deux appareils, l’arbitrage est vite fait !