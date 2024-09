Les airfryers, ou friteuses sans huile, sont devenus des appareils très populaires grâce à leur promesse de cuisson plus saine et par des campagnes publicitaires agressives de la part des fabricants, dont l’américain Ninja mais aussi Moulinex et Philips. Nous avons testé une trentaine d’airfryers vendus de 29 à 399 €, et les performances sont très inégales entre les différents modèles.

Notre protocole de test d’airfryers repose sur plusieurs critères précis et adaptés à ces appareils : les performances de cuisson, la consommation électrique, la facilité d’emploi, la qualité de construction ou encore la sécurité et le bruit. Nous avons également vérifié les fonctionnalités propres aux airfryers à deux tiroirs, en remplissant les deux bacs avec des aliments différents et en évaluant la synchronisation des cuissons.

Pourquoi un test d’airfryers ?

Ces appareils culinaires séduisent au départ pour leur promesse de remplacer les friteuses classiques à huile tout en offrant une alimentation plus équilibrée. Mais tous les airfyers de notre test ne réussissent pas à fournir un résultat satisfaisant sur les aliments que nous avons préparés : frites surgelées, pilons de poulet, pains blancs, quiche lorraine, gâteau au chocolat.

Des critères de tests rigoureux

Pour notre test, nous avons sélectionné un éventail de produits représentatifs du marché, en choisissant des appareils de différentes gammes (les prix s’étalant de 29 à 399 €), certains avec 2 tiroirs ou optant pour une conception de mini-four. Notre protocole de test a été spécialement conçu pour ces airfryers et inclut plusieurs étapes :

Tests de cuisson Nous avons préparé une série de plats pour évaluer la performance réelle de cuisson. Nos experts ont jugé le résultat en termes d’aspect, de texture, de croustillant et de goût.

Consommation électrique L’un des avantages attendus des airfryers est leur faible consommation d’électricité comparée à d’autres appareils de cuisson (fours, fours micro-ondes…). Nous avons mesuré la consommation électrique lors de chaque session de notre test.

Facilité d’emploi et nettoyage Nous avons pris en compte l’ergonomie des commandes, la visibilité si l’appareil possède une fenêtre, la simplicité de programmation, la qualité de la notice et la facilité à nettoyer l’appareil après utilisation.

Sécurité et bruit La sécurité est un critère essentiel dans tous nos tests d’appareils électroménagers à brancher sur une prise. Nous avons donc pris en compte la sécurité électrique et thermique. Quant au bruit, l’airfryer étant un appareil relativement bruyant, nous l’avons mesuré à 0,50 m et évalué par 3 experts.

Les airfryers revendiquent une nouvelle manière de cuisiner, plus saine et plus rapide. Ils permettent de cuire, rôtir ou griller toutes sortes de plats, et pas seulement les frites. Ils ont certes des avantages (plats peu caloriques, réduction des odeurs, nettoyage facilité...) mais ce sont aussi des appareils encombrants et un peu bruyants. Pour choisir un de ces appareils, mieux vaut vous fier aux résultats de notre test de 31 airfryers qu’au discours des fabricants et des revendeurs.