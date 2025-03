Le gros succès de l'année 2024 a sans conteste été l'airfryer, qui équipe désormais un foyer sur trois en France, d’après l’interprofession des fabricants d’appareils électroménagers, le Gifam. En effet, 2,8 millions d’appareils ont été écoulés l’an dernier, plus du double de l’année précédente (+133 %). Soit autant que les lave-linge, qui sont pourtant l’un des quelques équipements indispensables des foyers, avec le réfrigérateur... C’est une percée inattendue, alors que ce type d'appareils se vend depuis des années dans d'autres pays, y compris sur d'autres continents, et qui a redynamisé un marché morose du côté de l’électroménager.

Et si les Français mangent, ils lavent également. Le deuxième secteur en plein boom concerne... le nettoyage des sols ! Du côté des aspirateurs, l’aspirateur balai, plus maniable, est désormais davantage vendu que le traîneau (2,1 millions d’appareils écoulés en 2024 pour le premier, contre 2 millions pour le second), tandis que l’aspirateur robot séduit les jeunes générations par son côté gadget (0,5 million écoulés). Les nettoyeurs de sols ‒ parfois indûment appelés aspirateurs laveurs par les vendeurs, alors qu’ils ne peuvent pas remplacer l’aspirateur ! ‒ et les nettoyeurs vapeur connaissent également un succès grandissant.

Davantage de produits reconditionnés

Mais les achats sont en baisse pour la plupart des autres catégories, sauf quelques exceptions (lire l’encadré). Compte tenu de la période marquée par l’inflation, les Français ont moins acheté, moins déménagé et plus épargné. Ils ont aussi attendu les promotions et se sont davantage tournés vers les produits reconditionnés (en particulier pour les smartphones). Enfin, ils conservent plus longtemps leurs appareils, en particulier électroniques : le Gifam note que « la durée de possession d’un ordinateur portable atteint désormais plus de 6 ans, et 7 ans et demi pour un téléviseur ». C’est peut-être moins bon pour le chiffre d’affaires des constructeurs, mais c’est mieux pour la planète !

Des ventes météo-sensibles 2024 a été une année exceptionnellement humide, et plus fraîche que les années précédentes. Résultat, les ventes de climatiseurs , de réfrigérateurs et de congélateurs ont fléchi, tandis que celles des déshumidificateurs (+63 % de ventes) et de radiateurs électriques d’appoint (+13 %) ont grimpé. Les achats de sèche-linge ont crû de 13 %, les consommateurs ne parvenant pas à faire sécher leurs habits dans l’atmosphère humide persistante depuis l'automne 2023.