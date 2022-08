Aspirateur traîneau Comment choisir un aspirateur traîneau

Indispensable pour nettoyer tapis, moquettes et sols, l'aspirateur traîneau est présent dans presque tous les foyers. Mais entre les types d'aspirateurs traîneaux (compact ou non) et les technologies (avec ou sans sac), il n'est pas évident de choisir un aspirateur traîneau.

Pourquoi choisir un aspirateur traîneau ?

Les aspirateurs traîneaux restent une valeur sûre : ils équipent encore une majorité de foyers, même s’ils sont de plus en plus concurrencés par les aspirateurs balais ou les aspirateurs robots.

Tous les appareils se ressemblent : une tête d'aspiration reliée par un long flexible à un corps sur roulettes. L'air est aspiré dans un sac et passe par un ou plusieurs filtres avant d'être rejeté. Pour certains, le sac est remplacé par un réservoir, vide ou rempli d'eau. Malgré ces ressemblances, la simplicité d'utilisation et la qualité d'aspiration varient considérablement d'un modèle à l'autre... et le prix aussi. Même si les vendeurs vous vantent leurs mérites, oubliez la puissance du moteur et le débit d'air. En fait, la qualité d'un aspirateur dépend avant tout de sa puissance utile ou restituée – mais elle est rarement indiquée par le fabricant – et de la conception de la tête d'aspiration (triangulaire ou rectangulaire, sa forme importe peu). Veillez avant tout à ce que les rainures ne soient pas trop larges et à ce que les poils soient présents sur les quatre côtés de la brosse afin de ne pas perdre de pouvoir d'aspiration.

L’aspirateur compact, plus maniable

Pour une petite surface ou une maison à étages, un aspirateur traîneau compact (5 kg), éventuellement muni d'une sangle d'épaule, est préférable malgré une capacité de réservoir plus faible.

Aspirateur avec ou sans sac ?

Année après année, nos tests montrent que les aspirateurs avec sac aspirent mieux que les aspirateurs sans sac. Et ce, quel que soit le type de sol (carrelage, moquette, parquet) ou de saleté (miettes, poussières, poils d'animaux...). Ils sont aussi plus hygiéniques que les sans sac. En effet, une fois plein, un sac – qui s'obstrue lors du retrait – est simplement jeté, alors qu'un réservoir a besoin d'être nettoyé, ce qui expose l'utilisateur à respirer de la poussière. Un argument auquel les allergiques seront sûrement sensibles... Mais, si à raison de 15 € de sacs de rechange par an, les aspirateurs avec sac peuvent sembler plus chers à l'usage, en réalité leur principal défaut se trouve ailleurs. Il réside dans la multitude de références de sacs disponibles. Alors, notez bien celle de votre modèle dans votre agenda ; au moment de renouveler votre stock, vous vous épargnerez le doute qui étreint tout consommateur face aux linéaires...

Filtres et allergies

La qualité du filtrage joue aussi un rôle important. Désormais, avec certains aspirateurs, les particules aspirées sont retenues dans le sac, même les plus petites et les plus allergènes. Une amélioration qui a pour origine la généralisation des sacs en tissu et des filtres haute filtration type Hepa (High Efficiency Particulate Air). Sur les aspirateurs, il en existe de plusieurs types :

H12 : efficacité de filtration minimale de 99,5 % ;

H13 : 99,95 %

H14 : 99,995 %.

Mais attention, les aspirateurs ne garantissent pas forcément une filtration à hauteur de l'efficacité de leur filtre Hepa car les poussières peuvent ressortir par d'autres endroits (jeu entre les pièces plastiques par exemple). N'oubliez pas que l'on peut également entrer en contact avec la poussière lors des opérations d'entretien de l'aspirateur. C'est en particulier le cas lors de la vidange du réservoir sur les aspirateurs sans sac.

Les accessoires pour aspirateurs traîneaux

Souvent en plastique, le flexible est parfois équipé d'anneaux métalliques qui le rendent plus solide mais font monter le prix. Quant au tube rigide, il est plus léger en plastique mais plus solide en aluminium ou en acier chromé. Le plus souvent télescopique afin de s'adapter à la taille de l'utilisateur, il peut également être composé de deux parties qui s'emboîtent.

Vérifiez le nombre et la qualité des accessoires, notamment des incontournables :

le petit suceur pour les rideaux et les coussins ;

le grand suceur pour les plinthes ou les radiateurs ;

la brosse d'ameublement.

Un logement ou un système d'accroche au tube sont très utiles pour éviter d'avoir à chercher les accessoires quand vous en aurez besoin. Revers de la médaille, ils peuvent se décrocher lorsque vous travaillez ; certains utilisateurs préfèrent les ranger sous le capot.

Maniabilité

Avant l'achat, n'hésitez pas à ouvrir le couvercle de l’aspirateur pour juger si le remplacement des sacs est aisé, et vérifiez les recommandations d'entretien. Certains aspirateurs nécessitent en effet une vidange du réservoir ou un nettoyage du filtre après chaque utilisation.

Le traîneau doit être maniable, disposer d'un variateur de puissance et d'un raccordement du flexible au corps de l'appareil orientable à 360°. Les commandes, à la poignée ou au pied, doivent être simples à utiliser. Enfin, si l'aspirateur est équipé d'un caoutchouc sur le pourtour, il protégera les meubles et portes – et sera lui aussi protégé – lors de vos déplacements.