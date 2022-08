Aspirateurs Bien choisir son aspirateur

Indispensable pour nettoyer tapis, moquettes et sols, l'aspirateur est présent dans presque tous les foyers. Mais entre les types d'aspirateurs (traîneaux, balais sans fil, robots, bidons...) et les technologies (avec ou sans sac, aspiration centralisée), il n'est pas évident de choisir cet appareil électroménager.

Les aspirateurs traîneaux

L’aspirateur traîneau est le modèle le plus fréquent dans les foyers, même s’il perd peu à peu son hégémonie au profit de l’aspirateur balai. Ce dernier, plus maniable, voit ses ventes croître d’année en année. Le traîneau reste pourtant le plus efficace pour éliminer les poussières.

Tous les appareils de cette gamme se ressemblent : une tête d'aspiration reliée par un long flexible à un corps sur roulettes. Si la plupart des modèles stockent la poussière dans un sac, les aspirateurs sans sac se développent. Or les aspirateurs avec sac aspirent mieux que leurs homologues sans sac et ce, quel que soit le type de sol ou de saleté. Ils sont aussi plus hygiéniques, car il suffit d’enlever et jeter le sac une fois plein, alors que les modèles sans sac nécessitent un nettoyage du réservoir, ce qui expose l’utilisateur à la poussière. Un point à prendre en compte pour les personnes allergiques.

La simplicité d'utilisation et la qualité d'aspiration varient considérablement d'un modèle à l'autre... et le prix aussi. Oubliez la puissance du moteur : la qualité d'un aspirateur dépend avant tout de sa puissance utile ou restituée ‒ mais elle est rarement indiquée par le fabricant ‒ et surtout de la conception de la tête d'aspiration.

Les aspirateurs balais sans fil

Les aspirateurs balais séduisent toujours plus de ménages. Très souvent combinés avec un aspirateur à main, ces appareils très maniables permettent de dépoussiérer sols, meubles, voitures ou camping-cars en quelques minutes. Ils sont néanmoins à réserver aux petites surfaces. Autonomie et puissance d’aspiration varient selon le modèle. Leur brosse est le plus souvent rotative et électrique (qui s’active grâce à la batterie).

Dyson fait figure de leader sur ce créneau aux côtés de Rowenta, Bosch, Hoover ou encore Electrolux. Mais des outsiders arrivent sur ce marché (Bissell, Black&Decker, Karcher, Vorwerk, Roborock, Xiaomi…) et les marques de distributeurs multiplient leurs offres (Carrefour Home, Continental Edison, Elsay de E. Leclerc, Exceline d’ElectroDépôt, Proline chez Darty ou encore Silvercrest de Lidl…).

Prisés par les consommateurs, les modèles rechargeables, qui enregistraient surtout de bons résultats pour le nettoyage des poussières sur sols durs, ont fait de gros progrès : ils sont de plus en plus polyvalents (carrelages, moquettes, tapis, parquets…) et performants, malgré une durée d’utilisation limitée (seulement quelques minutes à puissance maximale), un bruit désagréable et une vidange du réservoir qui manque souvent de praticité.

Les aspirateurs robots

Ne plus avoir à passer l'aspirateur, quel bonheur ! De drôles de petites machines rondes promettent de nettoyer les sols de manière autonome. De nombreuses marques ont lancé leur modèle d'aspirateur robot, et il en existe désormais pour tous les budgets (d’une centaine à plus de 1 500 €), et de plus en plus de consommateurs se laissent séduire. Mais leurs performances laissent encore à désirer, en particulier sur parquets, tapis et moquettes. De plus, les modèles les plus récents exigent une application installée sur smartphone pour être programmés.

Les aspirateurs bidons

Ils absorbent eau, cendres et petits gravats ; très polyvalents, ils trouvent leur place tant à la maison qu'au garage. Mais ce type de produit reste confidentiel et principalement dédié au bricolage.

L'aspiration centralisée

Très en vogue dans les pays nordiques, l'aspiration centralisée s'impose petit à petit en France. Pratique notamment pour les grandes maisons et les logements à étages, elle permet d'éviter de traîner un aspirateur. Un long flexible se branche sur des prises d'aspiration reliées à un boîtier central caché dans la cave ou le garage. Il suffit de vider le bac à poussière trois ou quatre fois par an. Il vous en coûtera environ 800 € au moment de la construction de la maison ou 1 700 € lors d'une rénovation.