Aspirateurs traîneaux avec et sans sac

Que Choisir réalise différents types d’essais dans des laboratoires indépendants, sur des aspirateurs traîneaux achetés dans le commerce. Nous sélectionnons les modèles les plus vendus sur le marché ainsi que certains modèles ou marques particulièrement innovants. Nous testons des dizaines d’aspirateurs, vendus de 45 € à 600 €, en nous plaçant en conditions réelles d’utilisation. Voici comment ils sont évalués.

Performances

Réalisés sur la base de la norme européenne 60312, les essais de performances évaluent l’efficacité d’aspiration sur différents types de sols : moquettes, carrelage, parquets… Certains de ces essais sont également renouvelés avec de la poussière dans le sac ou le réservoir afin d’évaluer la perte d’efficacité liée à l’encrassement du sac ou des filtres.

Sols durs (carrelage, revêtements plastiques). Sur une zone de 70 cm de long, on répartit 125 g de poussière par mètre carré. Après avoir aspiré cette zone, on pèse la poussière aspirée et on détermine l’efficacité d’aspiration.

Parquet avec fentes. La poussière est répandue dans la fente d’un plancher. La brosse parcourt le parquet selon un axe de 45° par rapport à la fente. La performance d’aspiration est déterminée par différence de poids du plancher avant et après aspiration.

Tapis et moquettes. La poussière est répandue sur un tapis à raison de 125 g par mètre carré, puis incrustée avec un rouleau. Le sac (ou réservoir) est pesé avant et après passage de l’aspirateur. On calcule ensuite le rapport (pourcentage) entre la poussière initialement dispersée sur le tapis et la poussière réellement aspirée.

Fibres sur tapis. Ce critère est important si vous possédez des animaux de compagnie. Nos essais sont réalisés avec des fibres synthétiques simulant des poils d’animaux. 1 g de fibres est réparti sur une surface de 50 cm de côté puis incrusté dans le tapis avec un rouleau de 15 kg. La zone est ensuite nettoyée en zigzag. Une appréciation du résultat est donnée par un panel d’experts après 1 passage. L’essai est ensuite poursuivi jusqu’à obtenir un nettoyage complet de la zone. Le nombre total de passages est alors comptabilisé.

Largeur de trace. Nous mesurons sur sol dur la largeur réelle d’aspiration qui peut différer de la largeur de la brosse. Nous réalisons un passage sur un sol dur parsemé de poussière et mesurons la largeur de la zone dépoussiérée.

Nettoyage des bordures. Pour aspirer correctement le long des murs, la brosse doit pouvoir aspirer au-delà de ses extrémités. Notre mesure prend en compte la largeur de la brosse et la largeur d’aspiration réelle (largeur de trace).

Filtration

L’aspirateur est placé dans un conteneur étanche muni d’un compteur de particules. Cet ensemble est capable de détecter des poussières de l’ordre du dixième de micron. La quantité et la taille des poussières qui ressortent de l’aspirateur sont comptabilisées durant 2 minutes.

Endurance

Des essais d’endurance sont également réalisés pour détecter des défaillances sur les principaux composants de l’aspirateur comme le moteur ou l’enrouleur.

Endurance moteur. Le sac est rempli de poussière jusqu’à réduire le débit d’air initial de 20 %. Les aspirateurs fonctionnent à puissance maximum durant 14 min 30 s avant d’observer une phase de repos (30 s). Toutes les 100 heures, les filtres sont nettoyés et les sacs changés. L’aspirateur doit fonctionner 550 h.

Endurance enrouleur. Les enrouleurs de cordons électriques sont soumis à plus de 1 000 cycles de déroulement et d’enroulement. Une appréciation est donnée en fonction de la gravité de la défaillance rencontrée : le cordon ne s’enroule pas complètement, la prise s’est arrachée…

Consommation

Nous évaluons la consommation électrique nécessaire pour nettoyer un tapis de 10 m². Nous renouvelons cette mesure sur sol dur (carrelage).

Niveau sonore

Le niveau sonore est mesuré selon la norme IEC 60704-2-1 puis évalué subjectivement par un panel d’experts (à 5 mètres). L’évaluation par un jury nous permet de détecter des sons pas forcément puissants mais fortement dérangeants pour l’oreille humaine.

Ces mesures ou appréciations sont réalisées à puissance maximale, régulateur de débit fermé. L’appareil est équipé de son flexible, de son ou ses tubes et de la brosse tapis/moquettes en contact avec le sol.

Facilité d'utilisation

La facilité d’utilisation est également évaluée par un panel d’experts. De nombreux critères sont pris en compte et évalués individuellement. Ils sont regroupés en 12 familles :

assemblage et mise en service ;

prise en main ;

commandes et indicateurs ;

aspiration des tapis et moquettes ;

aspiration des sols durs et parquets ;

aspiration des escaliers ;

aspiration des autres surfaces (utilisation des « petits accessoires », nettoyage sous les meubles, passage de seuils…) ;

rangements ;

entretien fréquent (sac ou réservoir) ;

entretien du filtre entrée moteur ;

entretien du filtre sortie moteur ;

mode d'emploi.

