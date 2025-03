Comparatif Nettoyeurs de sol Voir le comparatif

En résumé Le nettoyeur de sol lave les surfaces dures type carrelage par un nettoyage humide (à l’aide de rouleaux ou de patins textiles en rotation) suivi d’un séchage par aspiration de l’eau.

Il lave à l’eau froide, à laquelle il faut en général ajouter un détergent (le plus souvent spécifique à la marque).

Il n’aspire pas les débris et poussières sur sols secs, il ne remplace donc pas un aspirateur.

Son efficacité de lavage est limitée : il ne vient pas à bout des taches tenaces. Son action s’apparente davantage à un dépoussiérage humide.

Attention, il ne faut pas l’utiliser sur des parquets en bois.

Il existe des modèles filaires ou sans fil. Les premiers ont une durée de fonctionnement illimitée, mais ils sont plus lourds (poids du moteur) et leur rayon d’action est limité par la longueur du fil ; les seconds sont plus maniables, mais leur autonomie est plus brève, avec un temps de charge long. Si la batterie au lithium n’est pas amovible, il faut ramener l’appareil au SAV pour la remplacer.

L’entretien est long et pénible : vidanger 2 réservoirs (un pour l’eau propre, et le détergent le cas échéant, un pour l’eau sale), nettoyer les rouleaux ou les patins, les filtres…

La disponibilité des pièces détachées varie de 2 à 15 ans.

Les nettoyeurs sont des appareils verticaux, comme les premières versions des aspirateurs balais sans fil, possédant à la fois un système d’humidification des sols et un système de séchage. Le système de nettoyage humide est généralement dynamique : entre 1 et 4 rouleaux ou patins textiles sont entraînés en rotation sur le sol sur un axe horizontal ou vertical. Ils sont humidifiés régulièrement à l’aide d’eau, le plus souvent mélangée à un détergent, contenue dans un réservoir. Le système de séchage des sols fonctionne comme un aspirateur, à ceci près que le nettoyeur de sol aspire de l’eau et la collecte dans un réservoir dédié. Les premiers modèles n’étaient que rarement rechargeables, mais les références actuelles sont majoritairement sans fil (ce qui implique certains avantages et inconvénients). Contrairement aux aspirateurs sans fil ou aux nettoyeurs vapeur traîneau ou 2-en-1, ces appareils sont généralement monotâches, et ne nettoient qu’une seule catégorie de surface : les sols durs de type carrelage. Seuls quelques modèles proposent aussi de nettoyer tapis et moquettes ; ils fonctionnent généralement sur secteur, le travail sur les textiles nécessitant davantage de puissance et d’énergie.

Un nettoyeur de sol peut-il remplacer un aspirateur ?

Un nettoyeur de sol ne remplacera jamais un aspirateur, qu’il soit traîneau ou balai. Si certains appareils mettent en avant un mode « aspiration », ils promettent rarement de se substituer à un véritable aspirateur. Cette fonction a deux buts précis : assécher les sols et entretenir les rouleaux en les débarrassant des débris, poussières et autres fibres qu’ils pourraient recueillir ou libérer (rouleaux et patins étant eux-mêmes constitués de fibres textiles). Il ne s’agit donc pas d’engins 2-en-1 à la fois aspirateurs et laveurs de sol, même si certaines enseignes entretiennent la confusion. Darty les qualifie d’« aspirateurs laveurs », tandis que Boulanger les classe parmi les « nettoyeurs à vapeur ». Ce ne sont pourtant pas les mêmes produits !

Quelles sont les différences entre un nettoyeur de sol, un aspirateur et un nettoyeur à vapeur ?

Impossible pour un nettoyeur de sol d’aspirer les poussières fines ou débris avec la même performance qu’un aspirateur, ni de filtrer l’air avec la même efficacité pour piéger les poussières fines. Les nettoyeurs de sol procèdent à un lavage humide des sols.

Contrairement aux nettoyeurs vapeur, les nettoyeurs de sol ne chauffent pas et ne génèrent donc pas de vapeur, même si la brosse de certains modèles récents intègre une minuscule chaudière qui permet de générer une petite quantité de vapeur. Ils sont généralement filaires et la production de vapeur nécessite davantage d’énergie que ce que peut fournir une batterie. Les nettoyeurs vapeur sont généralement plus polyvalents puisque, outre les sols durs, ils peuvent s’attaquer à certains types de tapis et moquettes, ainsi qu’à diverses surfaces à portée de main comme les plans de travail, les parois de salle de bains ou les vitres (avec quelques exceptions, puisque certains nettoyeurs vapeur sont spécifiquement dédiés aux sols, sans accessoire pour nettoyer les autres surfaces).

Bon à savoir De plus en plus d’aspirateurs balais sans fil offrent la possibilité de laver les sols à l’aide d’une tête additionnelle conçue pour le nettoyage humide des sols durs. Nous en avons testé quelques-uns, par exemple le Dyson V15s Detect Submarine, le Samsung Bespoke Jet Pro Extra VS20A95973B, le Rowenta X-Force Flex 13.60 Animal Aerospin Aqua RH9AD1WO ou le Kobold VK7 de Vorwerk avec sa tête DuoSpeed SP7.

Les nettoyeurs de sol sont-ils efficaces ?

D’après nos essais, les nettoyeurs de sol ne sont pas conçus pour un nettoyage en profondeur des taches séchées, tenaces ou résistantes. Leur action se résume davantage à un dépoussiérage humide qu’à un lessivage en profondeur. Mais ils restent adaptés aux utilisateurs souhaitant un appareil prêt à l’emploi, utilisable immédiatement, pour nettoyer le sol dès que survient une petite catastrophe du quotidien, comme un bol de lait renversé ou une tartine de confiture tombée du mauvais côté…

Faut-il opter pour un modèle sans fil (rechargeable) ou avec ?

Les premiers nettoyeurs de sol étaient conçus comme un aspirateur balai, avec un moteur de quelques centaines de watts, ce qui imposait une alimentation sur secteur. Les batteries au lithium, plus performantes et puissantes, associées au développement de moteurs numériques (sans charbon) ont permis la démocratisation des appareils rechargeables. La plupart sont donc désormais sans fil, mais pas forcément sans reproche…

Quels sont les inconvénients des nettoyeurs de sol sans fil ?

Comme pour les aspirateurs balais, leur autonomie est limitée à quelques dizaines de minutes, et le temps de charge est bien plus long. La présence d’une batterie impose également celle d’un chargeur ou d’une station de charge qui, non contents de prendre de la place dans votre logement, doivent rester branchés en permanence à l’appareil. Enfin, la batterie doit un jour ou l’autre être remplacée. Certaines sont amovibles et peuvent être changées par l’utilisateur ; pour les autres, il faut passer par le SAV et payer la main-d’œuvre en plus du coût de la batterie.

Quels sont les inconvénients des nettoyeurs de sol filaires ?

Ils ont d’autres inconvénients : leur rayon d’action est limité à quelques mètres par le câble d’alimentation ; le moteur et le fil d’alimentation ajoutent au poids de l’appareil ; le charbon du moteur peut s’user rapidement, raison pour laquelle nous réalisons sur ces modèles un essai d’endurance du moteur similaire à celui des aspirateurs traîneaux (550 heures de fonctionnement).

Quels sont les avantages des nettoyeurs de sol filaires ?

Ils peuvent fonctionner plus longtemps à une puissance élevée, tant pour le moteur d’aspiration que pour la fonction de nettoyage humide.

Quels sont les avantages des nettoyeurs de sol sans fil ?

L’utilisateur d’un nettoyeur de sol sans fil est plus libre de ses mouvements, puisqu’il n’a pas à débrancher l’appareil pour passer d’une pièce à l’autre et qu’aucun câble ne le gêne.

Nettoyeur de sol filaire vs nettoyeur sans fil : avantages et inconvénients

Il ne faut pas sous-estimer l’entretien de ces machines, parfois chronophage, voire complexe. Un nettoyeur de sol possède non pas un, mais deux réservoirs : le premier doit être rempli d’eau propre, éventuellement additionnée de détergent ; le second recueille l’eau sale et doit être vidé régulièrement. Ces appareils possèdent également des filtres qu’il faut nettoyer, à l’image d’un aspirateur sans sac.

Mais le principal problème reste l’entretien du ou des rouleaux. D’un accès difficile, ils sont placés au bas de l’appareil, dans une brosse qui n’est pas toujours amovible. Les fabricants ont conçu des programmes d’entretien automatique adaptés au lavage des rouleaux et à l’aspiration des débris qui les souillent. Si ces cycles d’autonettoyage simplifient l’entretien ou en limitent la fréquence, ils ne dispensent pas de vidanger, nettoyer et laver le réservoir, et parfois la partie interne de la tête, qui peut être dotée d’un système pour recueillir les peluches, fils et autres débris… Sur de rares modèles, il est possible de passer les rouleaux au lave-linge.

On lance généralement le cycle d’autonettoyage en pressant une touche de l’appareil (spécifique ou bifonction, à enfoncer plus longtemps, par exemple, pour accéder aux fonctions secondaires) après avoir rempli le réservoir d’eau, voire vidangé l’eau usée. Il dure quelques minutes et se fait tout seul une fois l’appareil posé sur la base de charge ou un support de nettoyage spécifique. À la fin, l’eau est extraite du rouleau par aspiration. Sur les modèles les plus évolués, une phase de séchage du rouleau est prévue, ce qui augmente la durée du programme.

Enfin, il faut également penser à recharger ces nettoyeurs (pour la version sans fil), soit en les replaçant systématiquement sur leur station de charge après usage, soit en branchant manuellement le chargeur.

La performance de nettoyage

Lors de l’achat d’un nettoyeur de sol, le premier critère à prendre en compte est sans aucun doute l’efficacité. Mais il est difficile de l’estimer sur la base de ses caractéristiques. Seuls des essais tels que nous les réalisons en laboratoire peuvent mettre en avant les avantages et les faiblesses d’un appareil.

Le premier choix peut porter sur l’utilisation de détergent : certains modèles en requièrent (en général, un nettoyant spécifique non moussant commercialisé par la marque), tandis que d’autres s’en passent pour laver « plus naturellement ». L’utilisation d’un détergent impacte le coût d’usage, en particulier si la marque impose son produit.

La facilité d’utilisation

Avec fil ou sans fil, autonomie de fonctionnement, niveau sonore, remplissage du réservoir d’eau, confort de prise en main, déplacement au sol, poids de l’appareil, accès aux commandes, visibilité des indicateurs ou intuitivité de l’interface… sont autant de critères à considérer. Si vous choisissez un appareil filaire, pensez à vérifier son rayon d’action, qui doit correspondre aux dimensions de votre plus grande pièce afin de ne pas avoir à changer de prise trop souvent. Si vous décidez d’opter pour un nettoyeur sans fil, surveillez l’autonomie de la batterie. Le fabricant met généralement en avant l’autonomie maximale (donc à puissance minimale). L’autonomie à puissance maximale, plus rarement indiquée, est obligatoirement inférieure, quelques dizaines de minutes tout au plus. Cela fait partie des critères mesurés lors de nos essais.

Le retrait et la remise en place sur la station de charge, pour les modèles qui en sont pourvus, doivent être simples sans avoir à forcer (en particulier pour soulever l’appareil, ce qui constitue le principal point négatif). En l’absence de station, le branchement du chargeur doit rester accessible et intuitif.

Lorsqu’il est amovible, le réservoir d’eau doit être facile à extraire et à remettre en place. En outre, il doit posséder un orifice d’accès facile (le bouchon qui le coiffe est parfois dur à retirer), et suffisamment large pour le remplir rapidement. S’il est transparent, on surveillera plus facilement le niveau d’eau durant le remplissage, et il doit être étanche pour éviter toute fuite durant la remise en place.

La prise en main de l’appareil doit être confortable. Si la poignée est glissante, on risque de lâcher l’appareil, en particulier si elle est ouverte. La facilité à le déplacer sur le sol doit aussi être appréciée, d’autant que ces appareils ne sont pas légers (environ 5 kg). Il s’agit d’évaluer à la fois l’articulation de la brosse sur le sol pour accéder aux recoins, l’inclination de l’appareil pour passer sous les meubles et la facilité de déplacement sur le sol, en particulier pour changer de direction. Lorsque l’appareil est en fonctionnement, la rotation des rouleaux sur le sol impacte l’effort nécessaire pour déplacer la brosse, positivement ou négativement selon le sens d’utilisation (en avançant ou en reculant).

Les touches de mise en route, d’arrêt et de changement de mode doivent être faciles à atteindre, de préférence avec la main qui tient l’appareil. Les voyants lumineux (état de la batterie, alarme de vidange ou d’entretien…) doivent être bien visibles de l’utilisateur. Certains modèles communiquent à l’aide de messages vocaux qui ne sont pas forcément paramétrables en français… L’ensemble de l’interface doit être intuitif, que ce soit pour changer de mode d’utilisation ou pour comprendre les tâches de maintenance à effectuer.

La facilité d’entretien

Troisième critère, la simplicité de l’entretien ne se résume pas à la présence d’un cycle d’autonettoyage. Que l’appareil en soit doté ou non, le réservoir d’eau sale doit être vidangé à la fin de chaque nettoyage, parfois également après la phase d’autonettoyage. Et pas question d’oublier, sinon cette eau risque de sentir mauvais… Ce réservoir doit aussi s’ouvrir facilement et rester étanche durant le transport. Attention, il est doté d’un ou plusieurs filtres qu’il faut aussi nettoyer : ils doivent s’extraire sans effort et se remettre en place intuitivement.

Les rouleaux doivent se démonter le plus intuitivement possible et sans effort majeur. Il faut parfois retirer le dessus de la brosse ou les extraire sur le côté. Peu importe l’option choisie : il y a du bon et du moins bon dans les deux cas. Enfin, le cycle d’autonettoyage doit être facile à lancer, que ce soit par un bref appui sur une touche dédiée, un appui long sur une touche multifonctions ou un appui simultané sur plusieurs touches. La fin du cycle doit être signifiée à l’utilisateur à l’aide d’un voyant lumineux ou d’un message vocal. Et, bien entendu, ce cycle doit être le moins bruyant possible.

La disponibilité des pièces détachées

Dernier critère, et non des moindres, les pièces détachées et les accessoires doivent être accessibles, à un prix correct, durant toute la durée de vie de l’appareil. Si certaines marques promettent une disponibilité des pièces détachées de 10 ans ou plus, d’autres rechignent à s’engager au-delà de 5 ans, voire seulement 2 ans, ce qui ne dépasse pas la durée de la garantie.

Où acheter un nettoyeur de sol ?

On trouve désormais ce genre d’appareils dans tous les types de commerces : grandes surfaces spécialisées (Boulanger, But, Conforama, Darty…), grandes surfaces alimentaires (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Système U…), enseignes de proximité (Extra, Gitem, Pro&Cie, Pulsat…) ou pure players web (Amazon, Cdiscount…). Ces appareils sont le plus souvent rangés dans la catégorie « Aspirateur laveur », ce qui peut s’avérer trompeur sur leurs fonctionnalités réelles : comme nous l’avons expliqué, ils ne remplacent pas un vrai aspirateur.

Black friday, soldes, French days sont des périodes favorables aux promotions, mais ne vous laissez pas berner par les remises alléchantes. Le prix de base des nettoyeurs de sol – certains atteignent près de 800 € – nous semble souvent surestimé, ce qui permet d’annoncer ponctuellement de très fortes remises ou promotions.