Principalement dédiés à l’entretien des sols durs comme le carrelage, les essais de performance réalisés sur les nettoyeurs de sols sont similaires à ceux que nous utilisons pour les nettoyeurs à vapeur.

Pour évaluer la capacité de ces nettoyeurs à enlever les taches sur sols durs, nous utilisons des salissures de boue, de café, de moutarde, de confiture ou encore de tartre. L’accessoire dédié aux sols durs est mis en place et déplacé à une vitesse définie sur la zone préalablement salie. Les systèmes d’aspersion du détergent et d’aspiration sont sollicités selon les indications fournies par le fabricant.

L’enlèvement des taches est jugé par un panel d’experts. Cet essai est basé sur la norme IEC 62885-6, adaptée aux nettoyeurs de sols et nettoyeurs à vapeur.

Pour évaluer la capacité de ces nettoyeurs à enlever les taches sur tapis et moquettes, un tapis synthétique est sali de manière reproductible en utilisant un mélange à base de noir de carbone. Le tapis est nettoyé avec les accessoires appropriés, le détergent étant sollicité le cas échéant.

L’appréciation est réalisée en mesurant la réflectance des échantillons avant et après nettoyage. Cet essai est basé sur la norme IEC 62885-3, adaptée aux nettoyeurs de sols et nettoyeurs à vapeur.

La facilité d’utilisation est évaluée par un panel d’experts selon les critères suivants :

Pour les nettoyeurs de sols filaires, la durée de vie est évaluée selon un processus d’endurance strict, à l’image de celui utilisé sur les aspirateurs, le but étant de détecter les défaillances potentielles notamment du moteur et de son système de commande.

L’appareil est sollicité en alternant des phases d’aspersion, de rotation de la brosse, d’aspiration, d’arrêt et de repos. Si besoin, l’entretien est réalisé conformément à la méthode recommandée par le fabricant.

L’appareil est considéré comme défaillant en cas de panne sèche ou de dysfonctionnement. L’objectif fixé pour les nettoyeurs de sols filaires est de 252 heures d’endurance.

NB. Les nettoyeurs de sols rechargeables (sur batterie) n’ont pas été évalués sur ce critère.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.