© PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP Bûches de chauffage Méfiez-vous du stère !

Le volume d’un stère fluctue en fonction de la longueur des bûches qui le composent. Cette unité est donc sujette à conflits… et interdite dans le commerce depuis 1978.

Des consommateurs lésés

« J’ai acheté 12 stères et, après rangement des bûches, nous n’en disposons que de 8,5 », nous écrit Maurice, du Rhône. « J’ai commandé 6 stères de bois de chauffage ; je n’en ai reçu que 4,2 », témoigne également Areski, du Val-de-Marne. Les messages envoyés à Que Choisir concernant des litiges liés à des livraisons de bois de chauffage sont nombreux. Chacun s’accompagne de divers arguments (« des bûches de 40 cm font perdre 26 % de volume d’un stère », justifie un vendeur) qui ne convainquent pas les consommateurs ayant l’impression de s’être fait tromper.

La corde et le stère, unités obsolètes

Pour empêcher ces conflits, le législateur avait pourtant proscrit l’emploi du stère et de la corde comme unités de mesure, obligeant les professionnels à utiliser celles du système international (m3 ou kg). Une interdiction prévue par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, applicable au 1er janvier 1978, et renouvelée en 2003 ! Quarante-quatre ans plus tard, le stère a la vie dure… S’il a été banni, c’est parce que celui de référence, qui égale un mètre cube de bois empilé avec soin, doit être préparé avec des bûches d’un mètre de longueur. Or, les rondins vendus de nos jours sont souvent plus courts et peuvent être mieux rangés. Le volume de bois diminue donc : le stère correspond à environ 0,8 m3 avec des bûches de 50 cm ou à 0,7 m3 avec des bûches de 33 cm. Ceux qui ont en tête qu’un stère équivaut à un mètre cube risquent d’être déçus. La corde, elle, représente de 2 à 5 stères selon les régions.

Privilégiez le mètre cube empilé

Tournez-vous vers les vendeurs qui affichent le volume en mètre cube empilé ou en mètre cube apparent bois (m3a ou mab). Il s’agit de l’unité de mesure officielle du secteur, qui prend en compte l’espace vide laissé entre les bûches.

À noter. Des sites frauduleux profitent de l’inflation pour attirer les ménages avec des prix cassés. N’effectuez pas un paiement avant livraison auprès d’un fournisseur dont vous n’avez pas vérifié le sérieux.