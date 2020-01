Carte TNT Sat Toujours et encore des problèmes de renouvellement

Et à nouveau des soucis pour ceux qui n’ont d’autre choix que de recevoir la TNT par le satellite. Les cartes TNT Sat à intégrer dans leur décodeur (à renouveler tous les quatre ans) mettent un temps fou à arriver chez eux !

C’est un flot de plaintes et témoignages qui déferlent depuis quelques semaines sur Que Choisir. De très nombreuses personnes qui doivent recevoir la télévision par satellite parce qu’elles sont mal couvertes par un relais de diffusion terrestre sont aujourd’hui en carafe !

Tous les 4 ans, les foyers concernés doivent demander à TNT Sat (groupe Canal Plus) qui assure ce service de renouvellement de la carte à intégrer dans le décodeur. Une fois la date de validité de l’ancienne carte passée, et sans la nouvelle, plus possible de recevoir les chaînes.

Ce changement de carte, que TNT Sat justifie par la « lutte contre le piratage », est facturé 15 €, à régler par carte bancaire (via Internet ou un numéro de téléphone dédié) ou par chèque (par courrier).

Si c’est le premier mode de paiement qui est utilisé, TNT Sat assure que la carte est adressée « sous 7 jours et qu’elle sera utilisable immédiatement ». Lorsque c’est le chèque qui est choisi, le délai passe à 3 semaines.

Problème, de nombreux téléspectateurs qui ont payé par carte bancaire ne voient toujours rien venir. Et si les 15 € ont immédiatement été débités, la carte TNT ne leur a toujours pas été adressée. Pour certains cela dure depuis des semaines, ce qui a de quoi les mettre dans une colère noire.

Le témoignage de Patricia P. en est une bonne illustration. « Ma carte TNT a été commandée le 26 décembre, écrit-elle dans un mail du 25 janvier adressé à Que Choisir. Le jour même, mon compte a été débité. J’ai bien reçu l’accusé de réception de ma commande et la confirmation de mon paiement. À ce jour, je n’ai toujours rien reçu. C’est déplorable. Je leur ai fait passer un courriel au bout de deux semaines car j’ai voulu leur accorder un "délai raisonnable" (fêtes de fin d’année). TNT Sat n’a même pas eu la politesse de me répondre. Ils ne répondent pas, non plus, au téléphone. Alors que fait-on ? On va au tribunal pour 15 € ? Combien de personnes rackettent-ils de cette façon ? » Une exaspération partagée par d’autres clients captifs (par définition !) de TNT Sat.