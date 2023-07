© chomplearn_2001/Stock.Adobe Chargeurs solaires Premières impressions

Et si les petits panneaux photovoltaïques nous permettaient de recharger simplement et gratuitement nos appareils quotidiens ? Nous avons acheté et essayé différents chargeurs solaires portables pour voir s’ils sont vraiment utiles. Voici nos premières impressions.

Alors que les prix de l’électricité explosent et que nous cherchons tous à réduire notre impact sur l’environnement, l’énergie solaire attire tous les regards. L’installation de panneaux photovoltaïques permet d’engranger l’énergie solaire pour chauffer une maison ou produire de l’électricité. À une moindre échelle, cette énergie peut aussi recharger nos petits appareils quotidiens, smartphones, tablettes tactiles ou encore montres connectées, notamment lors des activités de plein air.

Il existe différents modèles de chargeurs solaires, du tout petit panneau intégré à une batterie externe au plus gros panneau pliable et transportable. Sachant qu’elles exigent un certain budget (entre 60 € et 170 €) et que la puissance d’un panneau photovoltaïque dépend notamment de sa surface, nous avons voulu savoir si ces différentes solutions présentaient une réelle utilité. Nous avons donc acheté et essayé quelques modèles pour nous faire une idée, sans prétendre à l’exhaustivité. Précision : nous avons réalisé nos essais en été, période la plus ensoleillée de l’année, la plus propice aussi à l’utilisation de ces chargeurs qui ont vocation à être utilisés pendant les activités extérieures.

Chargeur solaire pliable et portable

Powertec Pocket Power 6,5W (129,90 €)

Ce petit panneau composé de 4 volets n’encombre pas plus qu’un livre de poche. Il promet de recharger un smartphone, une batterie externe ou encore un appareil photo en quelques heures. Les appareils entrent en charge dès qu’ils sont connectés (câbles non fournis) : le Powertec offre une charge en direct, l’énergie solaire est transformée en électricité en temps réel. Les randonneurs apprécieront la dimension rassurante de la solution, qui permet de partir en balade sans craindre de tomber en panne de smartphone. Il est toutefois important de noter que certains appareils ne prennent pas la charge lorsque la puissance de sortie du chargeur n’est pas stable. Or, sur un panneau solaire, la tension peut chuter lors d’un passage nuageux, ce qui rend précisément la puissance instable. Dans ce cas, vous pourrez toujours recharger une batterie externe qui, elle, servira à recharger les appareils.

Les jours ensoleillés du mois de juin nous ont permis de recharger 30 % de la batterie d’un iPhone 13 Pro en 4 h. Ne comparez pas avec les 3 h 15 mesurées en laboratoire pour une charge complète avec un chargeur secteur classique ! Ce Powertec remplit bien son rôle de chargeur de dépannage.

Le fabricant propose d’autres modèles, dans des formats divers et offrant différentes puissantes (100 € à 350 €).

Suspendu au sac à dos, le Powertec offre aux randonneurs la sécurité de ne pas tomber en panne de batterie pendant leur balade.

Batterie portable à panneau solaire

Elzle Chargeur Solaire (59 €)

Ce modèle est avant tout une batterie externe, qui intègre un panneau photovoltaïque à considérer comme un moyen supplémentaire de charger la batterie. Ce panneau à 4 volets pourra aussi fournir de l’énergie en continu pour recharger un appareil. La lampe intégrée est, avec le panneau solaire, la preuve que Elzle destine sa batterie aux baroudeurs (même si une vraie lampe, frontale ou de poche, est un incontournable de l’équipement de randonnée). En outre, la capacité annoncée est de 26 800 mAh, ce qui permet de recharger plusieurs appareils confortablement (smartphone, tablette, et même pourquoi pas PC portable). Mais n’espérez pas charger rapidement une batterie d’une telle capacité… Nous n’avons rempli qu’un indicateur LED sur les 5 en 7 h 30 de charge solaire non-stop, ce qui signifie que nous n’avons regagné que 20 % de capacité tout au plus. Ceci confirme que les panneaux solaires ne sont là que pour parer à une urgence ; mieux vaut partir en balade après avoir chargé pleinement la batterie sur secteur.

Le panneau solaire intégré à la batterie a vocation à regonfler cette dernière mais pas à la recharger complètement.

Panneau solaire USB

Forclaz SLR900 15W (60 €)

Le panneau solaire Forclaz SLR900 (Decathlon) affiche une puissance de 15 W. Le fabricant déconseille d’utiliser ce panneau pliable comme source d’énergie continue pour alimenter un smartphone ; il préconise plutôt de recharger une batterie externe qui servira à recharger vos appareils. Car les nuages, ou encore les ombres, rendent la puissance de sortie instable à cause de chutes de tension. Or les appareils ne sont pas tous protégés contre ces sursauts électriques.

Plus puissant que le Powertec, moins lourd que la batterie externe Elzle, ce panneau offre des dimensions qui permettent encore de le glisser aisément dans un sac lors d’activités extérieures (52 x 29 cm déplié, 17 x 29 cm plié, 430 g). Livré avec deux mousquetons, son pourtour est, de plus, bardé de petites boucles en tissu : Decathlon invite à suspendre le SLR900 à un sac, une table ou tout autre support. Côté performances, le fabricant indique un temps de charge de 5 h pour une batterie 10 000 mAh en plein soleil et en 10 h s’il y a des nuages. Comptez 3 h et 6 h respectivement pour une batterie de 5 000 mAh.

Ce panneau de taille moyenne est encore transportable lors de randonnées. Grâce à sa puissance de 15 W, il offre un bon confort de charge.

Panneau solaire mobile

Quechua Panneau solaire 50W pour le camping (150 €)

La référence annonce la couleur : cette fois, le panneau solaire est fait pour le camping. Avec 55 cm de haut, 62 cm de large (ouvert) et 2,2 kg, pas question de le porter pendant des heures ! Cet encombrement est la contrepartie d’une plus grande puissance. Ce modèle Quechua de 50 W peut recharger plusieurs appareils simultanément. Il est livré avec un boîtier qui présente 3 ports USB et qui régule la puissance délivrée. On peut ainsi y connecter directement un smartphone, une tablette, un appareil photo ou des écouteurs sans fil sans craindre que des sursauts électriques ralentissent la charge.

Avec cette puissance, on passe dans une autre dimension. Il ne s’agit plus ici d’une solution d’urgence pour palier à une panne de batterie, mais bien d’une alternative crédible aux chargeurs secteur pour les appareils du quotidien, sous réserve d’une météo clémente. Un grand panneau solaire permet d’envisager l’autonomie, ce qui est encore plus nécessaire en pleine nature. Seule contrainte : ne pas trop s’éloigner du panneau, qui coûte tout de même 150 €.

Les panneaux solaires mobiles sont beaucoup trop lourds et encombrants pour de la randonnée.