© Goodpics - stock.adobe.com Compteur Linky Combien coûtera-t-il aux usagers ?

Décidément, le compteur Linky n’en finit pas de susciter des polémiques. Trois ans après la pétition de l’UFC-Que Choisir « Refusons de payer pour Enedis », la dernière en date revient sur son coût. Alors sera-t-il gratuit ou payant pour les consommateurs ?

En 2018, l’UFC-Que Choisir lançait sa pétition « Linky, refusons de payer pour Enedis ». Vous aviez été des centaines de milliers à la signer. Le Parisien vient de relancer le débat en affirmant qu’il coûterait 15 € par an sur 10 ans aux consommateurs, soit précisément le coût annoncé par l’UFC-Que Choisir il y a 3 ans.

Avec une belle unanimité et sans tarder, le gouvernement, Enedis et la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ont vigoureusement contesté les dires de notre confrère. « Le gouvernement dément les affirmations parues dans la presse relatives à une augmentation des factures d’électricité pour rembourser l’installation des compteurs Linky », a immédiatement réagi le ministère de la Transition écologique, expliquant que « le montant de 130 € de coût d’installation par compteur, repris d’un rapport de la Cour des comptes, n’est pas supporté par le consommateur final. Ce coût est directement supporté par l’entreprise Enedis qui le recouvre par les économies d’exploitation d’un réseau plus moderne, plus flexible et mieux équipé, permettant par exemple de réduire les frais liés aux relevés de compteurs ».

« Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d’électricité. Le chiffre évaluant l’impact de Linky à 15 €/an sur la facture du consommateur et qui a pu être repris dans la presse est infondé », a abondé la CRE. De son côté, Enedis a assuré que ses économies de charges « compenseront les sommes à payer au titre de l’investissement Linky. Les consommateurs ne paieront donc pas un coût supplémentaire dû à Linky. »

Le compte n’y est pas

Il est vrai que la situation a évolué depuis 2018. En fin d’année dernière, la CRE a calculé que le déploiement des compteurs Linky « permet de diminuer les pertes non techniques et les coûts de relève […]. Tout cela permet des économies sur les charges d’exploitation du réseau de près de 1 milliard d’euros sur les 4 prochaines années, qui seront restituées aux consommateurs. »

Mais le coût du déploiement du compteur Linky ayant été estimé autour de 5,7 milliards d’euros, le compte n’y est pas. Il est possible qu’Enedis finance la facture en réduisant ses coûts de fonctionnement. Sinon, le surplus sera facturé aux consommateurs via le Turpe (Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, payé par les consommateurs sur leurs factures d’électricité). À ce jour, rien n’est tranché.