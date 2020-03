© Adobe Stock Coronavirus Les banques accordent-elles encore des crédits ?

Avec les mesures de confinement mises en place par le gouvernement depuis le 17 mars, les acheteurs en attente d’un prêt immobilier ou à la consommation, de même que les particuliers en cours de remboursement, s’interrogent : est-il encore possible de souscrire un crédit et à l’inverse peut-on en suspendre les mensualités de remboursement en cas de difficulté ? Premiers éléments de réponse.

Ralenti, mais pas stoppé... Le flux des crédits aux particuliers est maintenu mais de façon très réduite pendant l’épidémie de Covid-19. En pratique, d’après plusieurs interlocuteurs bien placés (banquiers, intermédiaires de crédit, agents immobiliers), il semble que les conseillers bancaires continuent de gérer les dossiers en cours. En revanche les nouvelles demandes seraient pour l’instant beaucoup plus difficiles à faire passer, voire totalement gelées.

Projet d’achat immobilier

« J’ai plusieurs cas de clients ayant signé des compromis de vente et obtenu un accord de principe de la banque pour un prêt immobilier avant le déclenchement de l’épidémie, qui ont depuis été en contact téléphonique avec leur conseiller bancaire. On leur a confirmé que même aujourd’hui les accords étaient maintenus et que les offres seraient bien éditées », témoigne un agent immobilier dans le Sud de la France. Même les clients en situation financière potentiellement impactée par la crise du coronavirus (indépendants, commerçants, artisans…) se seraient vu confirmer l’obtention de leur prêt. Les banques semblent donc jouer le jeu pour les dossiers déjà bien avancés, notamment en cas de signature d’un compromis de prêt. La BNP Paribas confirme notamment : « Les accords de crédit qui ont été donnés, y compris les accords de principe, sont tous honorés ! »

Il en irait en revanche autrement pour les nouvelles demandes. Selon un conseiller bancaire, ce ne serait plus du tout une priorité, les quelques nouveaux prêts immobiliers sollicités ne seraient même pas étudiés : « De toute façon, les visites sont gelées et les agences immobilières ont fermé leurs portes. Elles aussi ne gèrent, à distance, que les dossiers déjà en cours ». « Depuis l'annonce des mesures de restriction, on constate un blocage progressif du secteur du crédit immobilier aux particuliers », déclare Philippe Taboret, président d’honneur de l'Association des intermédiaires en crédit (Apic).

Difficultés de remboursement

Les banques ont communiqué sur un grand plan de soutien (report d’échéances, annulation des pénalités, accélération des procédures de crédit, etc.) pour les entreprises. En revanche, aucune mesure d’urgence de ce type n’a été annoncée à l’égard des particuliers. Pourtant, un certain nombre de salariés vont voir leurs revenus réduits de 10 à 20 %, tandis que d’autres types de travailleurs font face à l’incertitude (indépendants, employés à domicile, etc.). Pour l’instant, il n’y a pas d’autres moyens que de contacter son conseiller bancaire pour trouver une solution (crédit-dépannage à taux zéro, réduction ou report d’échéance de remboursement de prêt). Il faut savoir que la plupart des contrats de prêts immobiliers prévoient la possibilité de moduler les échéances sans justification, sur simple demande (voir les clauses de son contrat de prêt immobilier). Attention, souvent il faut avoir déjà franchi la deuxième ou troisième année de remboursement pour disposer de cette possibilité. Mais dans le cas contraire, rien n’empêche d’en faire la demande au conseiller bancaire. Celui-ci peut, au titre de la situation exceptionnelle, obtenir de sa direction des gestes en direction des clients présentant des difficultés financières.