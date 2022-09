© Antoine Levesque © Antoine Levesque Équilibre Un bon pronostic de santé

Une étude récente a montré que l’incapacité à tenir sur un pied pendant 10 secondes était un marqueur du risque de décès pour les années à venir. Ce test d’équilibre pourrait fournir un outil de détection simple, rapide à mettre en œuvre et complémentaire des autres mesures de l’état de santé.

Contrairement à la souplesse et à la force musculaire qui diminuent régulièrement avec l’âge, l’équilibre reste raisonnablement préservé jusqu’à la soixantaine, puis décroît rapidement. Son évaluation ne fait actuellement pas partie des examens de routine. C’est dommage, arguent des chercheurs qui viennent de montrer que pouvoir garder l’équilibre sur un pied est un bon pronostic de la santé à venir. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont suivi une cohorte de personnes âgées de 50 à 75 ans (62 ans en moyenne) à qui ils ont fait passer un test d’équilibre de 10 secondes sur un pied. Ceux qui n’y arrivaient pas avaient un risque de décès accru de 84 % au cours des 7 années suivantes, et ce, indépendamment de leur âge, surpoids ou problèmes de santé. Cette étude fournit donc un outil supplémentaire de détection du risque, simple et rapide à mettre en œuvre. Le test consiste à se tenir sur une jambe sur une surface plane, en collant le dessus du pied de l’autre jambe sous le mollet (pour éviter de faire un balancier), les bras le long du corps, les yeux ouverts en regardant un point à 2 m environ. Le test est considéré comme réussi si la position est maintenue 10 secondes – avec 3 essais possibles. Attention, mieux vaut le faire avec une personne en face pour éviter les chutes et traumatismes.

Il existe diverses façons de tester l'équilibre : les bras écartés ou non, les yeux fermés ou non, lors de durées variables… Le test ci-dessus, sur un pied durant 10 secondes, a l'avantage d'être standardisé et possible à interpréter en termes de santé.

