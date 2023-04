© Adobe Stock Menzzo.fr Un site à éviter

Cela fait 4 mois que l’UFC-Que Choisir a demandé officiellement à Mezzo.fr, un site marchand spécialisé dans le mobilier, de régler les problèmes que rencontrent une grande partie de ses clients. Pour l’instant, rien n’a été réglé.

Que ce soit au sein de nos associations locales ou sur notre forum en ligne, Menzzo.fr est depuis plusieurs mois au cœur de nombreuses procédures. Ce site Internet spécialisé dans la vente de produits pour la maison et le jardin est régulièrement accusé de ne respecter ni le droit de la consommation, ni même ses propres engagements. Les clients sont nombreux, en effet, à se plaindre de ses services, notamment de ses délais de livraison à rallonge. Parmi eux, certains ont même eu droit à plusieurs dates de livraison successives, parfois à 2 ou 3 mois d’intervalle, sans qu’aucune soit respectée.

Selon les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation, le professionnel est pourtant tenu de livrer le bien à la date ou dans le délai indiqué, ou au plus tard dans les 30 jours suivant la confirmation de la commande. Or, certains clients ont attendu leurs produits pendant plusieurs mois. Bien sûr, la plupart ont fini par réclamer l’annulation de leur commande, comme les y autorise la loi, mais là encore, souvent sans succès. Alors que tout remboursement doit avoir lieu dans les 14 jours (art. 216-3 du Code de la consommation), certains clients attendent leur argent depuis des mois. D’autres ont bien fini par recevoir un colis, mais soit le produit livré n’était pas celui qu’ils avaient acheté, soit une partie de la commande manquait.

Les litiges perdurent

Pour couronner le tout, le service clients semble être souvent aux abonnés absents. Et quand une réponse est apportée, il est fréquent qu’elle ne réponde pas à la question posée ou qu’elle ne soit pas suivie d’effet.

Face à cette situation, le service juridique de l’UFC-Que Choisir a envoyé un courrier à l’adresse parisienne de la société DAVLI, qui édite le site Menzzo.fr. Mais si le courrier a bien été réceptionné, 4 mois plus tard, aucun retour ne nous est parvenu. Et surtout, les litiges perdurent. Mieux vaut donc éviter pour le moment de commander sur ce site. De son côté, le service juridique de l’UFC-Que Choisir réfléchit à d’autres actions pour remettre Menzzo.fr dans le droit chemin.