© Adobe Stock Aspireflex.fr Des pratiques pas très propres

Spécialisé dans la vente de sacs et d’accessoires pour aspirateurs, le site Internet Aspireflex.fr fait l’objet de nombreuses plaintes de consommateurs. L’UFC-Que Choisir l’a mis en demeure de livrer ses clients rapidement ou de procéder au remboursement.

Difficile d’y échapper ! Sur Google, la moindre recherche en lien avec des accessoires d’aspirateurs renvoie aussitôt vers lui. Et pour cause, Aspireflex.fr paie pour figurer en bonne position dans les résultats. La page d’accueil du site aussi se veut clinquante : avec ses « 90 000 références » de sacs couvrant « plus de 500 marques », Aspireflex.fr se présente comme le « leader dans la vente de pièces détachées d’aspirateurs ». Il va même jusqu’à promettre des produits irréprochables grâce à son « service de qualité interne » et à mettre en avant des avis de clients satisfaits. Des promotions et la promesse d’une livraison gratuite dès 39 € d’achat finissent de convaincre les plus réticents.

© site web Aspireflex.fr De très nombreux clients se plaignent du site Aspireflex.

La réalité est pourtant bien différente. Marie-Dominique, par exemple, nous a écrit parce qu’elle n’a aucune nouvelle de sa commande passée début janvier. Alors qu’on lui avait promis une livraison en 4 jours en point relais et que son compte a été débité aussitôt, le suivi en ligne indique qu’un mois plus tard, son colis n’est toujours pas en préparation. Olivier, quant à lui, n’a jamais reçu le filtre et le flexible qu’il avait commandés mi-septembre. Après plusieurs relances, le service client a fini, courant novembre, par lui promettre un remboursement sous 20 jours, mais deux mois plus tard, il attend toujours. Des témoignages comme ceux-là, les associations locales de l’UFC-Que Choisir en ont reçu des dizaines ces derniers mois. Et sur nos forums, les retours d’expérience négatifs concernant Aspireflex sont légion. Si certains clients ont fini par réceptionner une partie de leur commande, la plupart attendent toujours l’article qu’ils ont acheté ou son remboursement. Tous, en revanche, sont unanimes sur l’inefficacité du service client.

Mise en demeure

Face à cette situation, le service juridique de l’UFC-Que Choisir a envoyé une mise en demeure au siège de la société Francklin, éditrice du site, à Nantes. Dans ce courrier daté du 1er décembre, il demande au dirigeant de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les litiges en souffrance et rappelle les règles en matière de livraison. En effet, toute commande doit être livrée à la date indiquée ou, le cas échéant, dans les 30 jours. Passé ce délai, le client est en droit d’annuler le contrat et de demander le remboursement des sommes versées. Celui-ci doit alors intervenir dans les 14 jours. Le fait que le marchand se dédouane de ses responsabilités en indiquant que « suite à la conjoncture actuelle, les délais de livraison peuvent être rallongés », ne modifie en rien cette obligation. Notre service juridique en a aussi profité pour alerter Aspireflex sur sa politique en matière de cookies : le site ne laisse pas au consommateur la possibilité de refuser le dépôt de logiciels espions sur son ordinateur, c’est contraire à la réglementation.

Plutôt que de prendre les choses à bras-le-corps, Aspireflex préfère de toute évidence mettre la poussière sous le tapis. En effet, deux mois après cette mise en demeure, aucune réponse ne nous est parvenue. Bien sûr, l’UFC-Que Choisir se réserve le droit de mener toute action utile pour faire cesser ces agissements. En attendant, mieux vaut ne plus commander sur ce site.