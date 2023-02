© Mapitou Mapitou.com Un site de dropshipping qui accumule les plaintes

Le site Internet Mapitou.com spécialisé dans la vente de colliers connectés pour chiens et chats est l’exemple parfait du site de dropshipping, incapable de tenir ses ambitieux engagements. Les plaintes sont nombreuses.

A priori, c’est l’objet dont rêve tout propriétaire d’animal domestique. Le collier Petkit vendu sur le site Mapitou.com permet non seulement de savoir à tout moment où se trouve son animal de compagnie, mais aussi de mieux cerner son rythme de vie afin d’adapter les soins et son alimentation. Sauf que depuis quelques semaines, les plaintes de clients mécontents pleuvent au Réseau anti-arnaques, partenaire de l’UFC-Que Choisir. La plupart assurent n’avoir jamais reçu le collier qu’ils ont acheté. Pas vraiment étonnant. Mapitou.com a toutes les caractéristiques du site de dropshipping, qui assure la promotion et la vente d’un produit, mais délègue tout le reste à une autre société, le plus souvent basée en Chine. Si cette technique n’est pas illégale, elle n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes.

Des délais de livraison intenables

Si Mapitou.com promet une livraison en 4 à 6 jours ouvrables, dans la réalité, il n’a aucun pouvoir sur les délais d’expédition. Et pour cause, celle-ci est gérée de A à Z par une autre société basée à l'autre bout du monde sur laquelle il n’a pas la main. Au mieux, le colis finira par arriver, mais avec beaucoup de retard.

Des ambiguïtés sur la provenance

Drapeau tricolore, adresse à Toulouse, « support français », Mapitou tente de rassurer en insistant sur son côté franchouillard. Sauf que les produits, eux, sont fabriqués en Chine et expédiés directement à l’adresse de l’acheteur. Qui plus est, l’absence de numéro de RCS ou de Siret, l’adresse toulousaine qui correspond à une société de domiciliation, l’hébergement par Shopify (plateforme souvent utilisée pour le dropshipping) et la création très récente du site (le 5 janvier 2023) sèment le doute sur le sérieux de la société.

Des arguments embellis

À en croire Mapitou.com, le collier Petkit permettrait de suivre la localisation de son animal mais aussi de contrôler son activité physique, son temps de repos et les calories dépensées. De surcroît, le collier serait « ergonomique, solide et durable ». Sauf que, comme souvent avec les produits vendus en dropshipping, la plupart de ceux qui l’ont reçu se disent déçus par sa piètre qualité. Et mieux vaut ne pas se fier aux nombreux faux commentaires pour tenter d’y voir plus clair.

Une image de sérieux trompeuse

Mapitou se présente comme la « boutique officielle » de la société Petkit, annonce « plus de 25 000 animaux protégés » par son collier et dit « soutenir activement le bien-être animal ». Sauf que rien ne le prouve. De plus, le fait que le collier soit vendu sur bien d’autres sites laisse perplexe…

Un prix trop élevé

Passons sur « l'offre anniversaire » seulement 1 mois après l’ouverture du site. Oublions aussi la mention « le collier sera bientôt en rupture de stock » afin de pousser l’acheteur à commander sans attendre. À 27,90 € au lieu de 45,90 €, on a l’impression de faire une bonne affaire. Sauf que s’il est plus cher sur d’autres sites de dropshipping, le même collier est aussi vendu à 13,68 € sur le site chinois Aliexpress. Le marchand est en droit d’afficher le prix qu’il souhaite, mais le fait d'afficher une fausse promotion peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse.

© Aliexpress Le même collier est vendu 2 fois moins cher sur Aliexpress.

Un service client injoignable

De nombreux témoignages recueillis par le Réseau anti-arnaques montrent que le service client censé être joignable « du lundi au dimanche de 10 h à 20 h » est aux abonnés absents. Quant aux « 30 jours satisfait ou remboursé », on en doute fortement.

Au final, Mapitou.com est un site de dropshipping comme des milliers d’autres. Mieux vaut se méfier des produits et des sites vantés par des influenceurs ou des publicités sur Internet. En cas de doute, sachez que des sites comme Franceverif.fr ou d’autres permettent de se faire une idée du sérieux des e-commerçants.