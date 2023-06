© New Africa - stock.adobe.com Mites des vêtements Que valent les méthodes alternatives ?

Si l’été est la période des moustiques, c’est aussi celles des mites qui font des trous dans nos vêtements et autres textiles. Pour la première fois, Que Choisir a testé les répulsifs et les insecticides antimites, mais aussi les méthodes alternatives pour s’en débarrasser.

Outre les répulsifs supposés les éloigner et les insecticides les tuer, il existe de nouvelles méthodes alternatives de lutte contre les mites : les pièges à phéromones et les diffuseurs de trichogrammes. Nous les avons ajoutées à notre test comparatif de 19 antimites textiles. Que valent-elles ?

Pièges à phéromones

Les pièges à phéromones attirent les mâles et les capturent, empêchant ainsi les femelles mites de se reproduire, expliquent les fabricants. À l’épreuve de notre test en laboratoire dans une enceinte de 6 m3, ils en ont effectivement piégé. Néanmoins, 59 % des mites, surtout des femelles, volaient encore à la fin de l’essai.

Si cette méthode réduit le nombre de mites, elle ne peut les éliminer. Seuls, les pièges à phéromones ne viendront pas à bout d’une infestation, ils peuvent en revanche être utiles en complément de produits antimites.

© L. HINI Exemple d’un diffuseur de trichogrammes et d’un piège à phéromones.

Diffuseurs de trichogrammes

Les diffuseurs de trichogrammes sont une autre méthode de lutte sans recours aux pesticides et sans danger pour les occupants. Il s’agit de guêpes microscopiques qui pondent leurs œufs dans ceux des mites. Nous avons évalué leur efficacité en laboratoire. Après avoir déposé des œufs de mites dans les tiroirs d’un meuble entouré d’une moustiquaire, un sachet de trichogrammes est introduit dans le tiroir du bas. Une semaine plus tard, malgré leur déplacement très lent, les trichogrammes avaient pondu dans 82 % des œufs de mites.

Cette méthode naturelle permet donc de casser le cycle de reproduction des mites. Mais pour une élimination complète en cas d’infestation, il faut compter 8 semaines de traitement. C’est long lorsque les mites s’approprient la penderie et les tiroirs à vêtements, d’autant plus que l’emploi de répulsifs et d’insecticides est rigoureusement incompatible avec les trichogrammes. Il est donc indispensable de combiner un diffuseur de trichogrammes avec d’autres produits.

Notre test démontre par ailleurs que la lutte contre les mites ne peut être gagnée avec un seul produit. Seuls les bons gestes combinés à l’association d’un répulsif et d’un insecticide aussi performants l’un que l’autre les élimine totalement.