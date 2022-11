© Carine Lutt/AdobeStock Moules en silicone Gare aux migrations dans les aliments

Pas étonnant que les moules en silicone aient conquis de nombreux foyers, leur facilité de démoulage a peu d’équivalents. Mais face à ce côté pratique indéniable, le silicone a la fâcheuse réputation de migrer dans les aliments. Test à l’appui, c’est trop souvent vrai.

Pas moins de 44 moules en silicone testés par Que Choisir et ses homologues européens, et sur ce total seulement 16 % qui ne migrent quasiment pas dans les aliments. Autrement dit, qu’on achète un moule en silicone sur Internet ou en magasin, il faut être sacrément chanceux pour tomber sur un modèle qui ne relargue pas de composants chimiques dans les aliments pendant la cuisson au four. Concernant les 29 références commercialisées en France, on arrive à 6 moules sans risques, soit seulement 1 chance sur 5 de tomber sur eux si on achète au hasard.

Faire confiance à une grande marque n’est pas non plus un gage d’innocuité. En effet, les moules en silicone Tupperware et De Buyer, deux marques réputées s’il en est, font partie des mal classés. Ils se trouvent dans la catégorie « à éviter », qui compte 9 moules pour notre territoire et 16 au niveau européen.

Parmi les moules à éviter, ceux de Tupperware et De Buyer.

Néfastes pour la santé et l’environnement

L’autre catégorie très représentée, c’est celle des moules avec des substances à la toxicité inconnue ou préoccupantes pour la santé mais migrant en faible quantité. À titre de précaution, Que Choisir déconseille ces moules-là.

À l’inverse, dans la catégorie « à éviter », la migration est importante ou porte sur des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, voire qui figurent sur la liste européenne des substances extrêmement préoccupantes, celles qui sont appelées à être retirées du marché tant elles sont néfastes pour la santé et l’environnement.

→ Les résultats de nos analyses sur 29 moules en silicone