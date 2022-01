© gustavofrazao - stock.adobe.com Paiement des retraites Le calendrier 2022

À échoir ou à terme échu ? Selon les régimes de retraite, cette subtilité fait toute la différence sur les dates effectives de versement des pensions. Voici en détail les calendriers 2022 des principaux régimes de retraite.

Pas moins de 720 000 personnes, tous régimes de retraite confondus, ont récemment fait valoir leurs droits à pensions de retraite. Pour elles, comme pour les retraités de plus longue date, soit un total de 16,7 millions de personnes (1), savoir précisément quand leurs pensions de retraite seront versées a de l’importance pour programmer ou reprogrammer toutes sortes de paiements incontournables : loyer, complémentaire santé individuelle, assurances auto et habitation, éventuels remboursements d’emprunt…

Presque toutes les pensions de retraite sont aujourd’hui versées mensuellement :

à échoir , c’est-à-dire à l’avance et en début de chaque mois dû ;

, c’est-à-dire à l’avance et en début de chaque mois dû ; à terme échu, c’est-à-dire en fin de mois ou en début de mois suivant.

Le versement des pensions de réversion suit le même principe. Attention tout de même car pour que les montants versés apparaissent effectivement sur le compte bancaire, il faut parfois compter 2 ou 3 jours selon les établissements bancaires. Ces informations ainsi que celles afférentes aux contributions sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sont disponibles sur les espaces personnels des principaux régimes de retraite ou sur le portail officiel inter-régimes : info-retraite.fr.

Retraite de base des salariés, des commerçants et des artisans

Mois concerné Date de paiement Décembre 2021 07/01/2022 Janvier 2022 09/02/2022 Février 09/03/2022 Mars 08/04/2022 Avril 09/05/2022 Mai 09/06/2022 Juin 08/07/2022 Juillet 09/08/2022 Août 09/09/2022 Septembre 07/10/2022 Octobre 09/11/2022 Novembre 09/12/2022 Décembre 2022 09/01/2023

→ lassuranceretraite.fr

Retraite de base des salariés, des commerçants et des artisans d’Alsace-Moselle

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 03/01/2022 Février 01/02/2022 Mars 01/03/2022 Avril 01/04/2022 Mai 02/05/2022 Juin 01/06/2022 Juillet 01/07/2022 Août 01/08/2022 Septembre 01/09/2022 Octobre 03/10/2022 Novembre 02/11/2022 Décembre 01/12/2022

→ carsat-alsacemoselle.fr

À noter. Contrairement aux retraités des autres régions de France, les retraités qui dépendent de la Carsat d’Alsace-Moselle perçoivent leur retraite de base en début de chaque mois.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco des salariés du secteur privé et agricole

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 03/01/2022 Février 01/02/2022 Mars 01/03/2022 Avril 01/04/2022 Mai 02/05/2022 Juin 01/06/2022 Juillet 01/07/2022 Août 01/08/2022 Septembre 01/09/2022 Octobre 03/10/2022 Novembre 02/11/2022 Décembre 01/12/2022

→ agirc-arrco.fr

À noter. La retraite complémentaire est versée à l’avance, en principe le premier jour de chaque mois, sauf exceptions. Pour les personnes vivant à l’étranger, hors Europe, elle est également versée à l’avance, mais chaque trimestre. Sur simple demande, il est possible de la percevoir chaque mois.

Retraite de base des salariés agricoles et des chefs d’exploitation agricole

Mois concerné Date de paiement Décembre 2021 07/01/2022 Janvier 2022 09/02/2022 Février 09/03/2022 Mars 08/04/2022 Avril 09/05/2022 Mai 09/06/2022 Juin 08/07/2022 Juillet 09/08/2022 Août 09/09/2022 Septembre 07/10/2022 Octobre 09/11/2022 Novembre 09/12/2022 Décembre 09/01/2023

→ msa.fr

À noter. Le mode et le calendrier des versements sont identiques à ceux appliqués par le régime général pour le paiement des retraites de base.

Retraite des agents de la fonction publique d’État, des magistrats et des militaires

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 28/01/2022 Février 25/02/2022 Mars 30/03/2022 Avril 28/04/2022 Mai 30/05/2022 Juin 29/06/2022 Juillet 28/07/2022 Août 30/08/2022 Septembre 29/09/2022 Octobre 28/10/2022 Novembre 29/11/2022 Décembre 22/12/2022

→ retraitesdeletat.gouv.fr

À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours.

Retraite des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 27/01/2022 Février 24/02/2022 Mars 29/03/2022 Avril 27/04/2022 Mai 27/05/2022 Juin 28/06/2022 Juillet 27/07/2022 Août 29/08/2022 Septembre 28/09/2022 Octobre 27/10/2022 Novembre 28/11/2022 Décembre 23/12/2022

→ cnracl.retraites.fr

À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours.

Retraite des agents non titulaires de la fonction publique

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 27/01/2022 Février 24/02/2022 Mars 29/03/2022 Avril 27/04/2022 Mai 27/05/2022 Juin 28/06/2022 Juillet 27/07/2022 Août 29/08/2022 Septembre 28/09/2022 Octobre 27/10/2022 Novembre 28/11/2022 Décembre 22/12/2022

​​​​​→ ircantec.retraites.fr

À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours. Ce calendrier est identique à celui des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales à une exception près : pour les pensions de décembre 2022, le versement aura lieu le jeudi 22 et non le vendredi 23.

Retraite de certains professionnels libéraux (architectes, formateurs, consultants, ostéopathes…) et micro-entrepreneurs

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 31/01/2022 Février 28/02/2022 Mars 31/03/2022 Avril 29/04/2022 Mai 31/05/2022 Juin 30/06/2022 Juillet 29/07/2022 Août 31/08/2022 Septembre 30/09/2022 Octobre 28/10/2022 Novembre 30/11/2022 Décembre 30/12/2022

→ lacipav.fr

À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours.

Retraite des ouvriers ayant travaillé dans une industrie électrique ou gazière

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 03/01/2022 Février 01/02/2022 Mars 01/03/2022 Avril 01/04/2022 Mai 02/05/2022 Juin 01/06/2022 Juillet 01/07/2022 Août 01/08/2022 Septembre 01/09/2022 Octobre 03/10/2022 Novembre 02/11/2022 Décembre 01/12/2022

→ cnieg.fr

À noter. Le versement de ces pensions a lieu le 1er jour ouvré de chaque mois en cours.

Retraite des agents de la SNCF

Mois concerné Date de paiement Janvier 2022 03/01/2022 Février 01/02/2022 Mars 01/03/2022 Avril 01/04/2022 Mai 02/05/2022 Juin 01/06/2022 Juillet 01/07/2022 Août 01/08/2022 Septembre 01/09/2022 Octobre 03/10/2022 Novembre 02/11/2022 Décembre 01/12/2022

→ cprpsncf.fr

À noter. Le calendrier de versement des pensions est identique à celui des ouvriers des industries électriques et gazières. Les paiements sont effectués en début de chaque mois.

(1) Source : Les retraités et les retraites, édition 2021, DREES.