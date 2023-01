© Getty Images/iStockphoto Paiement des retraites Le calendrier 2023

C’est en fin de chaque année que les dates de versement des retraites sont arrêtées. Elles diffèrent selon les régimes auxquels vous avez été affilié lors de votre activité professionnelle et qui vous versent aujourd’hui une pension. Voici les calendriers 2023 d’ores et déjà publiés par les principaux régimes de retraite, sachant que le délai effectif de virement sur le compte bancaire peut varier selon les établissements financiers.

Dans un contexte de forte inflation, savoir quand exactement sera versée sa ou ses pensions de retraite ou de réversion a son importance pour qui surveille son budget et ne souhaite surtout pas être dans le rouge.

Selon les caisses, ces versements sont effectués :

soit à terme échu , c’est-à-dire en début du mois suivant ;

, c’est-à-dire en début du mois suivant ; soit à échoir, c’est-à-dire en début de chaque mois en cours.

Pour certains retraités, les pensions versées à compter du 1er janvier 2023 seront soit revalorisées (+5,3 % pour les retraites complémentaires versées par la Cipav par exemple), soit à nouveau revalorisées (+0,8 % après +5,1 % de revalorisation en 2022, pour les retraites de base des ex-salariés du secteur privé ou agricole). Certains retraités ne connaîtront toutefois pas le même sort, comme les retraites complémentaires des médecins libéraux qui ne bénéficieront d’aucune hausse.

Retraite de base des salariés, des commerçants et des artisans

Mois concerné Date de paiement Décembre 2022 09/01/2023 Janvier 2023 09/02/2023 Février 09/03/2023 Mars 06/04/2023 Avril 09/05/2023 Mai 09/06/2023 Juin 07/07/2023 Juillet 09/08/2023 Août 08/09/2023 Septembre 09/10/2023 Octobre 09/11/2023 Novembre 08/12/2023 Décembre 09/01/2024

→ lassuranceretraite.fr et sécu-independants.fr

À noter. La pension de base du régime général est toujours versée à terme échu le 9 du mois suivant. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est versée soit le 1er jour ouvré qui suit, soit celui qui précède. Pour les retraités d’Alsace-Moselle, ce calendrier est différent puisque la pension de base est versée le 1er jour du mois concerné, sauf s’il s’agit d’un week-end ou d’un jour férié.

Retraite de base des salariés agricoles et des chefs d’exploitation agricole

Mois concerné Date de paiement Décembre 2022 09/01/2023 Janvier 2023 09/02/2023 Février 09/03/2023 Mars 07/04/2023 Avril 09/05/2023 Mai 09/06/2023 Juin 07/07/2023 Juillet 09/08/2023 Août 08/09/2023 Septembre 09/10/2023 Octobre 09/11/2023 Novembre 08/12/2023 Décembre 09/01/2024

→ msa.fr

À noter. À une date près (celle du 7 avril et non du 6 avril 2023), ce calendrier est identique à celui qui prévaut pour les salariés et les indépendants.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco des salariés du secteur privé et agricole

Mois concerné Date de paiement Janvier 2023 02/01/2023 Février 01/02/2023 Mars 01/03/2023 Avril 03/04/2023 Mai 02/05/2023 Juin 01/06/2023 Juillet 03/07/2023 Août 01/08/2023 Septembre 01/09/2023 Octobre 02/10/2023 Novembre 02/11/2023 Décembre 01/12/2023

→ agirc-arrco.fr

À noter. La retraite complémentaire est versée à l’avance, le premier jour ouvré de chaque mois, sauf exceptions. Pour les personnes vivant à l’étranger, hors Europe, elle est également versée à l’avance, mais chaque trimestre, sauf demande spécifique. Pour les personnes ayant acquis peu de points et percevant donc une retraite très faible (supérieure à une somme équivalente à 100 points, mais inférieure à une somme équivalente à 200 points, soit une pension comprise entre 134,98 € et 269,96 € actuellement), celle-ci est versée une fois par an.

Retraite des agents de la fonction publique d’État, des magistrats et des militaires

Mois concerné Date de paiement Janvier 2023 30/01/2023 Février 27/02/2023 Mars 30/03/2023 Avril 28/04/2023 Mai 30/05/2023 Juin 29/06/2023 Juillet 28/07/2023 Août 30/08/2023 Septembre 28/09/2023 Octobre 30/10/2023 Novembre 29/11/2023 Décembre 21/12/2023

→ retraitesdeletat.gouv.fr

À noter. Les pensions des anciens fonctionnaires de l’État sont versées en fin de mois, sauf en décembre où, chaque année, elles parviennent peu avant les fêtes de fin d’année.

Retraite des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales

Mois concerné Date de paiement Janvier 2023 27/01/2023 Février 24/02/2023 Mars 29/03/2023 Avril 26/04/2023 Mai 26/05/2023 Juin 28/06/2023 Juillet 27/07/2023 Août 29/08/2023 Septembre 27/09/2023 Octobre 27/10/2023 Novembre 28/11/2023 Décembre 22/12/2023

→ cnracl.fr

À noter. C’est un peu avant la fin de chaque mois que les ex-fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers perçoivent leurs pensions. Avec, en décembre, un versement légèrement avancé, puisque peu avant les fêtes de fin d’année.

Retraite des agents non titulaires de la fonction publique

Mois concerné Date de paiement Janvier 2023 27/01/2023 Février 24/02/2023 Mars 29/03/2023 Avril 26/04/2023 Mai 26/05/2023 Juin 28/06/2023 Juillet 28/07/2023 Août 29/08/2023 Septembre 27/09/2023 Octobre 27/10/2023 Novembre 28/11/2023 Décembre 21/12/2023

→ ircantec.retraites.fr

À noter. À deux dates près (celles du 27 juillet et du 21 décembre 2023), ce calendrier est identique à celui qui prévaut pour les fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales.