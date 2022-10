© momius - stock.adobe.com Pénurie de médecins Une aubaine pour les services de renseignements

En cherchant un médecin sur Internet, des internautes se retrouvent à payer cher pour trouver des informations disponibles gratuitement ailleurs. Méfiance.

Trouver un médecin de garde ou prendre rendez-vous pour une consultation classique n’est pas toujours une mince affaire. Dans certaines régions, cela relève même du parcours du combattant. Certaines sociétés l’ont bien compris et profitent de la pénurie de médecins pour faire des affaires.

Il suffit par exemple de taper les mots-clés « maison médicale » sur Google pour être redirigé vers le site Maisonsmedicale.fr qui propose de « prendre rendez-vous avec un médecin de garde » ou « trouver les coordonnées des maisons médicales ». Dans les premiers résultats de recherche figure aussi un lien renvoyant vers le site 118-418.medecinsdegarde.fr qui dit pouvoir « trouver un médecin aujourd’hui » ou encore vers Contacter-medecin-de-garde.org qui promet de « trouver un médecin de garde facilement en France ». Des sites similaires existent pour ceux qui cherchent un médecin généraliste ou une pharmacie de garde.

Pour obtenir l’information, pas le choix : il faut composer un numéro de téléphone. Cela peut être un numéro à 6 chiffres commençant par 118 ou un numéro à 10 chiffres débutant par 08, mais dans tous les cas, il s’agit d’un numéro surtaxé dont l’appel est facturé 80 centimes la minute. Au bout du fil, pas de médecin, mais un téléconseiller qui tentera de répondre à votre demande. Au mieux, vous obtiendrez le nom d’un médecin de garde ou l’adresse de la maison médicale la plus proche de chez vous. Dans la plupart des cas, vous pourrez même être mis directement en relation avec leur secrétariat. En revanche, en aucun cas le téléconseiller ne prendra rendez-vous à votre place ou vous trouvera un créneau disponible chez le médecin de votre choix.

Ces plateformes de renseignements peuvent avoir un intérêt, mais à 80 centimes la minute, le service n’est pas donné ! Surtout que le compteur continue de tourner pendant les temps d’attente et après la mise en relation avec le destinataire. Qui plus est, les renseignements fournis sont généralement disponibles gratuitement ailleurs. Il est en effet souvent possible d’obtenir le nom d’un médecin ou d’une pharmacie de garde en appelant n’importe quel cabinet ou en regardant sur le site Internet de sa commune. Certaines régions comme la Normandie, la Corse et les Pays de la Loire expérimentent même une plateforme qui permet d’obtenir les coordonnées du médecin de garde en composant le 116-117 sur son téléphone. Parfois, un peu de recherche permet de faire de sacrées économies.