Les piles alcalines sont, de loin, les plus courantes des piles jetables. Pourtant, les piles au lithium promettent une durée de vie nettement supérieure. Mais leur prix est encore dissuasif. Alors, est-il plus intéressant d’investir dans des piles lithium ou de changer plus souvent de piles alcalines ? Pour le savoir, nous avons testé plusieurs références AA, alcalines et lithium. Verdict.

Les piles rechargeables sont préférables aux piles jetables d’un point de vue financier et environnemental, c’est une évidence. Mais elles conviennent surtout aux appareils à consommation plutôt élevée, comme les appareils de communication (téléphone domestique sans fil), les jouets (voiture télécommandée, par exemple) ou encore les souris informatiques. Pour les détecteurs de fumée, les horloges, les télécommandes ou bien les lampes torches, dont la consommation est plus modeste, les piles jetables restent incontournables.

Parmi elles, les alcalines sont de loin les plus vendues. Elles représentent plus de 70 % des ventes de piles, écrasant les autres piles jetables, notamment les piles au lithium, et au passage les piles rechargeables, qui représentent 9,1 % du marché. En rayon, les piles au lithium sont pourtant nombreuses. On les rencontre au format C (CR2032, CR2025, etc.), couramment appelées piles bouton, ou au format bâton AAA et AA. Mais elles sont plus chères. Un paquet de 4 piles AA Varta Lithium coûte par exemple près de 10 € quand un paquet de 4 alcalines Longlife Max power de la même marque est vendu 3,50 €.

Nous avons profité d’un récent test de piles rechargeables et de piles alcalines jetables pour nous faire une idée des performances réelles des piles lithium. Nous avons ainsi glissé deux références AA, les Energizer Ultimate Lithium AA et les Philips Lithium Ultra, dans notre sélection. Écartons tout suspens : ces deux références ont surpassé les AA alcalines sur tous les critères évalués. La première obtient une note globale de 19,2/20, la seconde une note de 17/20. Mais à y regarder de plus près, la différence avec les références alcalines n’est pas si flagrante. En effet, les piles lithium d’Energizer et de Philips offrent une capacité supérieure aux piles alcalines (respectivement autour de 3 500 mAh et 3 000 mAh contre 2 500 mAh en moyenne). En clair, elles stockent plus d’énergie que les autres, il est donc logique qu’elles durent plus longtemps. Mais les temps de fonctionnement mesurés sont loin d’être 7 fois supérieurs, comme certains le clament sur l’emballage.

Durée de fonctionnement des piles lithium et de la plus mauvaise référence alcaline testée

Durée de fonctionnement Appareil à forte consommation

(jouet à moteur) Appareil à consommation moyenne

(équipement audio) Appareil à faible consommation

(radio réveil) Energizer Ultimate Lithium AA 9 h 26 34 h 20 96 h 58 Philips Lithium Ultra 8 h 42 28 h 52 89 h 36 Plus mauvaise pile alcaline testée 5 h 46 21 h 13 92 h 37

La référence alcaline ayant obtenu les plus mauvais résultats lors de notre test dure moins longtemps que les deux références lithium dans un jouet ou un équipement audio. Mais elle fait mieux que la Philips Lithium Ultra dans un radio réveil !

Cette comparaison ne portant que sur deux modèles de piles lithium, difficile de faire une généralité des résultats obtenus, assez décevants. Précisons que le lithium présente d’autres avantages. D’abord les piles peuvent rester des années dans leur emballage en conservant leur pleine capacité. Ensuite, elles ne sont pas sensibles aux températures extrêmes : elles fonctionnent parfaitement de -40 °C à +60 °C. Lors d’un précédent test, nous avons mesuré que par 5 °C, les piles alcalines tiennent à peine une demi-heure ! Voilà peut-être les réels arguments qui jouent en faveur des piles lithium.